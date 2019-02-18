Впервые российская "гончая" ЗРАК "Панцирь-МЕ" выставлена за рубежом

На открывшейся сегодня выставке вооружений и военной техники в Абу-Даби (ОАЭ) Россия впервые за рубежом представила зенитный ракетно-пушечный комплекс (он же - зенитный ракетно-артиллерийский комплекс - ЗРАК) морского базирования "Панцирь-МЕ". В натовской классификации этот ЗРАК называют "гончей" – Greyhound.

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"Панцирь-МЕ" является на сегодняшний день единственный комплексом такого вида с однопостовым боевым модулем, состоящим из зенитной составляющей, артиллерийской, а также из системы управления огнём.

Важная особенность ЗРАК "Панцирь-МЕ" состоит в том, что его можно устанавливать практически на любые корабля Военно-морского флота России. Его унификации достаточно и для использования на кораблях других государств, что говорит о высоком экспортном потенциале российского боевого комплекса.

ЗРАК морского базирования в российском сегменте выставки вызвал большой интерес.

На этом фоне стало известно о заказе ОАЭ на дальнейшую модернизацию ЗРПК "Панцирь" - "Панцирь-С1".

РИА Новости приводит заявление гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева:

"Панцирь" успешно эксплуатируется Арабскими Эмиратами, и на сегодняшний день мы получили запрос на дальнейшую их модернизацию. Безусловно, им понравились презентации этого комплекса. И, конечно же, опыт эксплуатации в Сирии показал эффективность работы, в том числе комплексов "Панцирь" и "Корнет".

Напомним, что в Сирии "Панцирям" приходится противостоять и израильским ракетам. Как минимум два ЗРПК САА потеряла - в том числе и по собственной халатности, а также в связи с массированными атаками ВВС Израиля на средства сирийской ПВО. В то же время ЗРПК "Панцирь-С1" отлично себя проявили при защите российской авиабазы "Хмеймим" от атак со стороны боевиков. С их помощью уничтожены десятки беспилотных летательных аппаратов и различного вида ракет.