Глава Минобороны Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с турецкими производителями военной техники
Баку. 17 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил в Абу-Даби с руководством турецких предприятий оборонно-промышленного комплекса перспективы двустороннего сотрудничества, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны республики.
"Находящийся с визитом в ОАЭ министр обороны Азербайджана Закир Гасанов ознакомился на Международной оборонной выставке IDEX-2019 с вооружением, техникой и средствами военного назначения производства турецких компаний ROKETSAN, ASELSAN, Otokar и Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu (MKEK)", - говорится в сообщении.
На встрече с руководством турецких компаний министр подчеркнул важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.
"Министр обороны выразил уверенность, что реализация совместных проектов в оборонной области послужит увеличению военной мощи армий двух государств", - сообщает ведомство.
Международная оборонная выставка IDEX-2019 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
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