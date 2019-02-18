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18.02.2019
Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с турецкими производителями военной техники

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РСЗО Т-122 Sakarya
Азербайджанская 122-мм РСЗО турецкого производства Roketsan Т-122 Sakarya на шасси КамАЗ на военном параде в Баку. 26.06.2013.
Источник изображения: azeryarmy.livejournal.com

Баку. 17 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил в Абу-Даби с руководством турецких предприятий оборонно-промышленного комплекса перспективы двустороннего сотрудничества, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны республики.

"Находящийся с визитом в ОАЭ министр обороны Азербайджана Закир Гасанов ознакомился на Международной оборонной выставке IDEX-2019 с вооружением, техникой и средствами военного назначения производства турецких компаний ROKETSAN, ASELSAN, Otokar и Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu (MKEK)", - говорится в сообщении.

На встрече с руководством турецких компаний министр подчеркнул важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

"Министр обороны выразил уверенность, что реализация совместных проектов в оборонной области послужит увеличению военной мощи армий двух государств", - сообщает ведомство.

Международная оборонная выставка IDEX-2019 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

17.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Азербайджан
ОАЭ
Турция
Компании
Aselsan
MKEK
Roketsan
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