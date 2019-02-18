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18.02.2019
Интерфакс-АВН

Россия взяла паузу в переговорах по Донбассу на время выборов на Украине - Волкер

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Донбасс
Донбасс.
Источник изображения: rg.ru

Мюнхен. 17 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Россия не проявляет интереса ко встрече с представителем США по вопросам Украины и не желает предпринимать действий по урегулирования конфликта в Донбассе во время президентской компании на Украине, утверждает Курт Волкер.

"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", - сказал представитель США по вопросам Украины К.Волкер агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье на полях Мюнхенской конференции.

Говоря о состоянии имплементации Минских соглашений, он отметил: "Минские соглашения чрезвычайно важны, и нам бы хотелось, чтобы они были реализованы. Мир, отведение тяжелого вооружения, если нам удастся создать условия - для проведения выборов, амнистии, имплементации специального статуса (Донбасса - ИФ), восстановление украинского контроля и суверенитета над территорией". "Это то, о чем говорят минские соглашения, и мы все поддерживаем их. Необходимо только имплементировать их", - подчеркнул К.Волкер.

При этом он признал, что Минские соглашения не работают должным образом. "Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу", - пояснил К.Волкер.

17.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
США
Украина
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