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18.02.2019
ТАСС

Россия и Саудовская Аравия проводят дополнительные консультации по поставкам С-400

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Ранее сообщалось, что страны достигли договоренности о поставках зенитных ракетных систем С-400

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Москва и Эр-Рияд проводят дополнительные консультации по контракту на поставку российских ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе международной оборонной выставки IDEX 2019 в Абу-Даби.

"По С-400: мы проводим дополнительные консультации по этому проекту, пока этот контракт [с Саудовской Аравией] в стадии рассмотрения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что страны достигли договоренности о поставках зенитных ракетных систем С-400.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
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Михеев Александр
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