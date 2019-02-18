Проект с ОАЭ по БМП Enigma заморожен, но не закрыт - Рособоронэкспорт

Абу-Даби (ОАЭ). 17 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российско-эмиратский проект по боевой машине пехоты (БМП) Enigma заморожен, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев .

"Мы все предложения сделали, согласовали прототип данной машины с российскими предприятиями, но вот буквально в прошлом году местная сторона решила ещё раз посмотреть свои возможности с компанией Tawazun без российских участников", - сообщил А.Михеев журналистам на выставке вооружений IDEX-2019, которая открылась в воскресенье в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Абу-Даби.

По его словам, российская сторона нормально смотрит на эту ситуацию и открыта для диалога. "Мы нормально на эту ситуацию смотрим. Мы открыты для диалога как на контрактной основе, так и в виде совместного производства, но, тем не менее, на сегодня этот проект заморожен", - сказал А.Михеев.

При этом он уточнил, что "проект не закрыт".