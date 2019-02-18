Окончательное согласование контракта на организацию в Саудовской Аравии производства АК-103 займет три-четыре месяца - "Рособоронэкспорт"

Абу-Даби (ОАЭ). 17 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Согласование контракта на организацию в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов "Калашникова" и боеприпасов к нему находится в завершающей стадии, сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В завершающей стадии. Более того, у нас подписан и реализуется контракт на поставку автоматов Калашникова. Следующий этап наших взаимоотношений в этом проекте - это уже создание производства автомата как для нужд непосредственно армии Королевства Саудовская Аравия, так и - при согласованных подходах - на рынках третьих стран", - сказал А.Михеев журналистам на выставке вооружений IDEX-2019, которая открылась в воскресенье в Абу-Даби.

"Думаю, что у нас три-четыре месяца осталось до завершения процедуры согласования всего проекта", - сказал А.Михеев.

Он уточнил, что речь идёт об автомате Калашникова АК-103 в базовой комплектации.

"Мы увидели, - сказал А.Михеев, - что существует кластер в Саудовской Аравии по производству стрелкового оружия не только российского, посетили их предприятия, КБ, пообщались с технологами, специалистами. В принципе мы идем в этом направлении. Как только у нас будет согласована технологическая карта трансфера технологий с программой локализации поэтапно, мы выйдем с предложением в правительство для того, чтобы реализовать этот проект".