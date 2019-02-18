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18.02.2019
Интерфакс-АВН

Контракт с Саудовской Аравией по С-400 находится на стадии рассмотрения, идут дополнительные консультации - "Рособоронэкспорт"

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Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Абу-Даби (ОАЭ). 17 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и Саудовская Аравия ведут дополнительные консультации по контракту на поставку в королевство зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Что касается С-400. Мы проводим дополнительные консультации по этому проекту. И пока этот контракт в стадии рассмотрения", - сообщил А.Михеев журналистам на выставке вооружений IDEX-2019, которая открылась в воскресенье в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби.

Так глава "Рособоронэкспорта" ответил на вопрос о том, на каком этапе находятся переговоры с Саудовской Аравией по поводу контракта на поставку систем ПВО С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

17.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
С-400 Триумф
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Алмаз-Антей
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Михеев Александр
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