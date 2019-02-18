Войти
18.02.2019
РИА Новости

Россия на IDEX-2019 представит бетонобойную ракету С-13-Т

515
0
0
Ракета С-13-Т
Ракета С-13-Т.
Источник изображения: © Фото : Рособоронэкспорт

АБУ-ДАБИ, 17 фев - РИА Новости. Российская ракета С-13-Т, способная насквозь пробивать броню и бетонные заграждения, продолжая полет к заданной цели, впервые будет представлена за рубежом на международной выставке вооружений IDEX-2019, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного оружия – концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Оружейный салон пройдёт в период с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

"Также впервые на территории ОАЭ будут представлены несколько видов авиационных ракет и взрывателей. Можно отметить неуправляемую авиационную ракету С-13-Т, которая экспонировалась на АРМИИ-2018, но сейчас впервые будет показана за пределами России", - сказал Лепин.

Собеседник агентства пояснил, что данная ракета с двухмодульной проникающей фугасной боевой частью предназначена для поражения самолетов в железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос и других особо прочных целей.

АО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" (входит в госкорпорацию "Ростех") — холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Концерн выпускает высокоточные артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные системы залпового огня, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения.

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Ростех
Техмаш НПК
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
27.12.2018
Сергей Абрамов: будем инициировать реформы в стрелково-патронной отрасли
12.04.2018
Какое оружие из России получило индийскую прописку
21.02.2017
Техмаш привез в Абу-Даби свой «Легион»
08.06.2016
От пулеметов до фрегатов: чем Россия удивила на выставке вооружений KADEX-2016
18.02.2013
В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет 11 Международная оборонная выставка «IDEX – 2013»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:29
  • 3
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов
  • 18.02 14:20
  • 1
Экипировку "Ратник-3" дополнят бесшумным микробеспилотником