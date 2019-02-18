На Украине вышел фильм о разгроме ВСУ в Дебальцевском котле

На Украине продолжают делать попытки осмыслить реальную боеспособность своей армии, перебирая в памяти события февраля 2015 года, когда сотни украинских военных и нациков из "добробатов" сгинули в Дебальцевском котле. При этом на Украине, продолжая пытаться оправдаться, котёл в районе Дебальцево всё ещё называют "плацдармом", добавляя, что украинская армия там "противостояла регулярным войскам России".

В эти дни на Украине выходит фильм "Грани войны. Логвиново", в котором украинские военные эксперты и те участники боёв под Дебальцево, которым удалось выйти живыми после боёв с войсками Народной милиции ЛДНР, представляют своё видение событий. В фильме немало пропагандистского пафоса, однако в целом повествование носит угрюмый характер, и большинство ораторов сходятся во мнении, что украинское руководство и командование ВСУ попросту бросили войсковую группировку на верную смерть. Карта боевых действий, сформировавшаяся к февралю 2015 года, говорила о том, что ВСУ сами делают всё, чтобы угодить в клещи, продвигаясь вглубь территории ЛДНР на весьма узком участке. Разгром ВСУ был предопределён. И в конечном итоге эти клещи с лёгкостью "раскусили" украинское "войско" как гнилой орех.

Из комментария к 1-й серии украинского фильма:

В течение четырёх лет главный военный прокурор Анатолий Матиос так и не направил уголовное производство в отношении тех событий в суд, и обстоятельства трагедии остаются неизвестными широкой общественности, а виновные штабные офицеры и генералы включая Виктора Муженко и Главнокомандующего Петра Порошенко, остаются на свободе.

Как видно уже из этого высказывания, авторы фильма "Грани войны" выступают за то, чтобы и Муженко и Порошенко сели на скамью подсудимых. В этой связи вышедший на Украине фильм можно рассматривать как часть предвыборной кампании.

Несколько выдержек из фильма:

Оборона прописана в уставах. Чётко прописана. Но случалось так, что наш один опорный пункт не видит соседнего, не знает, что там происходит. А эшелонированная оборона - это сплошной рубеж обороны.

Имели место "липовые" отчёты. На самом деле, из трёх танков батальона в наличии было "ноль", а из 35-ти БМП в наличии восемь, из них шесть - в неисправном состоянии.

До сих пор на Украине не подсчитано точное число потерь, понесённых при сокрушительном поражении от войск ЛДНР в котле под Дебальцево. Официальные данные - около 100-200. По словам экс-комбата Семёна Семенченко - около 2-х тысяч.