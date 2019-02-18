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18.02.2019
ТАСС

Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года

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Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ. Архивное фото
Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

На сегодняшний день "основная задача в системе решена", отметил первый заместитель командующего космическими войсками ВКС РФ генерал-майор Игорь Морозов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Модернизация российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будет завершена через два-три года, когда планово заменят еще два устаревших локатора. Сплошное радиолокационное поле в системе создано еще в прошлом году, сообщил первый заместитель командующего космическими войсками ВКС РФ генерал-майор Игорь Морозов в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, на сегодняшний день "основная задача в системе решена". Сплошное радиолокационное поле в рамках СПРН было создано в прошлом году, сейчас остались незначительные работы по замене устаревших локаторов, отметил Морозов. Они вполне способны эффективно решать задачи, но будут в плановом порядке заменены, уточнил генерал.

"Наверное нам еще два три года понадобится чтобы заменить еще два устаревших локатора", - сообщил заместитель командующего ВКС.

Морозов отметил, что "этой системе, как стратегической системе, руководство государства и Министерства обороны уделяло в последние годы наибольшее внимание". "Нам фактически удалось завершить ее модернизацию. В прошлом году мы поставили по три радиолокационных станции на боевое дежурство в Енисейске, Барнауле и Орске", - сказал Морозов, отвечая на вопрос о том, какие нововведения можно отметить в наземной структуре ВКС. Он уточнил, с постановкой на дежурство трех станций в 2018 году "было создано сплошное периферийное радиолокационное поле".

Генерал пояснил, что ранее в этом поле имелись "разрывы", так как после распада СССР часть средств СПРН осталась на территории независимых государств, и часть из этих средств была ликвидирована. "Поэтому пришлось воссоздавать систему заново", - сказал Морозов.

Важность системы

По его словам, система предупреждения о ракетном нападении приобретает особую важность в связи с выходом США из ДРСМД. "В первую очередь, говоря о всей наземной инфраструктуре космических войск, нужно упомянуть наиболее важную, стратегическую, систему - это система предупреждения ракетного нападения, особенно в свете последних заявлений о выходе из Договора сокращении ракет средней и меньшей дальности", - отметил Морозов.

О том что сплошное радиолокационное поле системы СПРН впервые создано вокруг России заявил в декабре 2018 года на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее командующий Космическими войсками - заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Александр Головко сообщал, что впервые в истории Вооруженных сил РФ сразу три станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа "Воронеж" заступили на боевое дежурство в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области.

16.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
РСМД
СПРН
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1 комментарий
№1
18.02.2019 14:29
Теперь нужно начать и закончить ЕГСОНПО в глобальном варианте, чтобы в реальном времени отслеживать перемещение любых морских и океанских целей.
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