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18.02.2019
Интерфакс-АВН

Мировая премьера российского ракетного комплекса "Панцирь-МЕ" состоится на оружейной выставке в ОАЭ

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Панцирь-МЕ
ЗРАК «Панцирь-МЕ».
Источник изображения: Михаил Жердев

Также будут презентованы автоматы Калашникова 200-й серии и бронированный лимузин Aurus проекта "Кортеж"

Абу-Даби (ОАЭ). 17 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Выставка вооружений IDEX-2019 открывается в воскресенье в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), свои разработки в Абу-Даби покажут более 50 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Госкорпорация (ГК) "Ростех" сообщала, что представит в ходе "крупнейшей на Ближнем Востоке выставке вооружений IDEX-2019 новые образцы военной и гражданской техники, включая мировую премьеру корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ", а также автоматы Калашникова 200-й серии".

"Помимо военной продукции, Россия продемонстрирует на IDEX бронированный лимузин Aurus проекта "Кортеж", созданный при участии холдингов "Ростеха", - информировала пресс-служба ГК, отмечая, что "Ближний Восток и Северная Африка являются стратегическим регионом присутствия корпорации".

Сообщалось, что в 2018 году примерно половина зарубежных поставок военной продукции по линии "Рособоронэкспорта" пришлась на ближневосточный регион.

По оценке генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова, страны Ближнего Востока и Северной Африки являются "крайне важными рынками, на которых корпорация реализует множество проектов в области военно-технического сотрудничества (ВТС)". "На IDEX-2019 свои разработки продемонстрируют более 50 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Всего будет представлено около тысячи экспонатов, при этом ряд образцов вооружений и военной техники мы покажем впервые", - отметил С.Чемезов, которого цитировала пресс-служба.

"В частности, состоится первая зарубежная презентация не имеющего аналогов зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ", который представит холдинг "Высокоточные комплексы". Он обеспечивает защиту кораблей от всех видов средств воздушного нападения", - говорилось в сообщении.

Также впервые за рубежом будут показаны автоматы Калашникова 200-й серии, получившие экспортный сертификат. "Автоматы "двухсотой" серии станут одной из ключевых российских новинок на IDEX-2019", - информирует "Ростех".

Здесь отмечают, что помимо сотрудничества в области ВТС, госкорпорация намерена активно развивать партнерство со странами региона в гражданских отраслях промышленности.

По словам С.Чемезова, ""Ростех" готов к работе с ближневосточными партнерами по самому широкому спектру гражданских направлений - от цифровизации различных сфер и отраслей вплоть до технологических партнерств". "Помимо военной продукции Россия представит на IDEX бронированный лимузин Aurus проекта "Кортеж". "Ростех" внёс как технологический, так и финансовый вклад в этот проект", - сказал С.Чемезов.

Он выразил уверенность, что "зарубежные партнеры по достоинству оценят этот автомобиль, одной из ключевых характеристик которого является безопасность".

"Ростех" уже реализует ряд гражданских проектов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. "Например, холдинг ОДК работает с рядом компаний региона в части сервисного обслуживания и поддержки эксплуатации российских авиадвигателей и готов расширять сотрудничество, а холдинг "Швабе" поставляет на Ближний Восток медицинскую технику. Всего на этот регион приходится более 10% экспортных поставок медтехники холдинга", - информирует пресс-служба госкорпорации.

17.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-74 "Калашников"
Панцирь-МЕ
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Высокоточные комплексы
Концерн Калашников
ОДК УК
Ростех
РОЭ
Швабе ОАО
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Чемезов Сергей
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