Министр обороны Великобритании заявил о готовности провести переговоры с грузинским коллегой в Тбилиси

Тбилиси. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выразил готовность провести встречу со своим грузинским коллегой Леваном Изория в Тбилиси, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

По данным пресс-службы, британский министр заявил об этом в субботу на встрече с Л.Изория на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В пресс-службе отметили, что на встрече в Мюнхене стороны обсудили растущую динамику двустороннего сотрудничества, вопросы региональной и глобальной безопасности, поддержку Великобританией Грузии на пути ее вступления в евроатлантические структуры и практическую поддержку в сфере обороны и безопасности.

В сообщении говорится, что одной из важных тем обсуждения были предстоящие многонациональные учения Agile Spirit 2019 в Грузии. Учения, в которых примут участие британские военнослужащие, будут проходить с 27 июля до 9 августа. Всего в этих учениях, по информации грузинского Минобороны, примут участие более 3 тысяч военнослужащих стран НАТО и партнеров Североатлантического альянса.

Между тем, как сообщает пресс-служба, детали предстоящих учений Л.Изория обсудил в субботу на встрече в Мюнхене и с командующим армией США в Европе генерал-лейтенантом Кристофером Каволи.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Учения планируются совместно с Европейским командованием Вооруженных Сил США.