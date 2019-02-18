Центральноафриканская республика: "Перетягивание каната" между Москвой и Парижем отразилось и в прессе (Jeune Afrique, Франция)

Французский посол в Центральноафриканской Республике резко раскритиковал несколько местных СМИ и обвинил их в распространении «слухов с целью испортить имидж Франции». Он указал на издания, которые явно придерживаются промосковской ориентации и выступают против Парижа. Связано ли присутствие русских в ЦАР с систематическими нападками на французов в прессе?

Противостояние между Францией и Россией в ЦАР нашло отражение и в прессе. Несколько центральноафриканских СМИ явно встали на сторону Москвы в войне за влияние против Парижа, которая все острее ощущается в Банги.

Посла Франции в Банги настолько встревожили прямолинейные словесные нападки некоторых газет ЦАР на французское присутствие в стране, что он был вынужден отправить официальное письмо президенту Высшего совета по коммуникациям (Haut conseil de la communication). В письме посол выразил беспокойство из-за того, что он описывает как "непрекращающиеся призывы к ненависти к французам, появляющиеся в течение последних месяцев в центральноафриканской прессе".

Несколько конкретных имен

В этом заявлении, которое было подписано французским послом Эриком Жераром и отправлено 19 декабря президенту Высшего совета по коммуникациям Жозе Ричарду Пуамби (José Richard Pouambi) - копию которого получила и редакция "Жён Африк" (Jeune Afrique) - цитируется, в частности, газета "Сентрафрик Матэн" (Centrafric Matin). Последняя обвиняется в "преднамеренном распространении ложной информации и слухов с целью подорвать репутацию Франции" и в регулярных призывах к "насилию и ненависти".

Посол осуждает статью от 17 декабря, в которой "Сентрафрик Матэн" "предоставляет ложную информацию о том, что министры Ле Дриан (Жан-Ив Ле Дриан - министр иностранных дел Франции - прим. ред.) и Фабиус (Лоран Пьер Эммануэль Фабиус - экс - министр иностранных дел Франции - прим.ред) пообещали, что "Центральноафриканская Республика сгорит в огне и утонет в крови"". В обращении посла фигурирует имя журналиста Жюльена Бела (Julien Bela), которого посол осудил за утверждение о том, что " французские поджигатели выполняют свой план по геноциду в ЦАР".

"Ле Котидьен де Банги" (Le Quotidien de Bangui) - еще одна газета, на которую Эрик Жерар ссылается в своем письме. В ней он обращает внимание на статью от 20 ноября прошлого года, в которой можно прочитать, что "посольство Франции причастно к махинациям, направленным на уничтожение населения Центральной Африки".

Промосковская линия принята и востребована

Жульен Бела, директор издания "Сентрафрик Матэн" (Centrafric Matin), с которым связались наши журналисты, остается абсолютно равнодушным к обвинениям французского посла. "Мне ни горячо, ни холодно от нытья Франции. Мой долг - высказывать свое мнение и просвещать общественность ради защиты своей страны".

Он также уверен в том, что, выбирая между двумя лагерями - Парижем, с одной стороны, и Москвой и Пекином - с другой - занял правильную позицию. "Россия - сверхдержава с внушительными запасами оружия и боеприпасов, в то время как Франция - посмешище для народа Центральной Африки" - можно было прочитать на первой полосе "Сентрафрик Матэн" (Centrafric Matin) 5 декабря.

"Французы долго находились в ЦАР, но никогда не предпринимали ничего конкретного. Сегодня пришли русские и китайцы. Мы уже видим плоды их присутствия на нашей территории", - говорит Жюльен Бела, подразумевая, в частности, военное сотрудничество и снабжение центральноафриканской армии вооружениями и техникой из этих двух стран. Журналист также продемонстрировал свою решимость "вести борьбу до тех пор, пока Франция не поймет, что ей здесь не место".

Среди многочисленных сайтов, на которых регулярно публикуются враждебные статьи по отношению к Франции, можно найти такие как "Банги24Ньюс" (Bangui24News), "Ле потенсьель сентрафрикан" (Le potentiel centrafricain) или "Кангби-Ндара" (Kangbi-Ndara). Янник Налимо (Yannick Nalimo), ответственный за последний онлайн-ресурс, считает: "Раз уж Франция вышла из себя, то мы должны задаться вопросом, из-за чего страдает эта суровая страна. Под подобными обвинениями в медиапространстве часто есть реальная почва, хотя некоторые и фантазируют. Людям повсюду мерещится тень России. Но это ошибка, тем более что русские в Центральноафриканской Республике занимаются совершенно конкретными вещами".

Нападения журналистов на Париж - не новое явление в Центральноафриканской Республике: с начала активного расширения российского влияния в стране некоторые издания начали систематически атаковать Францию.

Длительная процедура

Сотрудник одного из центральноафриканских СМИ, уверил нас в том, что таким образом (на антифранцузских обвинениях - прим. ред.) журналисты зарабатывают. Иногда за это с ними расплачиваются покупкой ежемесячных интернет-пакетов или компьютеров, иногда их обеспечивают принтерами и т.д. Этот корреспондент, пожелавший сохранить анонимность, не уточнил от кого именно журналисты получают эти "выгоды".

Процедура разбирательства по данному делу, начатая французским посольством с обращения в Высший совет по коммуникациям, помимо политических стимулов, требует времени. "Санкции, возможно, вступят в силу после рассмотрения заявления, расследования результатов опросов и, прежде всего, учета показаний самих средств массовой информации, - сказал президент Высшего совета по коммуникациям Ричард Пуамби, добавив, - У меня, как у гражданина, тоже иногда вызывают беспокойство отдельные публикации. Однако, занимая пост президента регулирующего органа, я должен действовать в рамках соответствующих предписаний".

Хотя Ричард и подтверждает антифранцузские настроения в средствах массовой информации, он проявляет особую осторожность в высказываниях относительно российской причастности к этому делу. "Связано ли это с российским присутствием? Я не знаю. Несомненно, население считает французов ответственными за кризис. Тем не менее лично у меня нет доказательств того, что пребыванием России в ЦАР можно объяснить антифранцузские публикации в прессе.

Паком Пабанджи (Pacme Pabandji)