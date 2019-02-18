Как Россия и Китай будут воевать против Америки: главное — уничтожить спутники

Россия и Китай активно разрабатывают новые виды вооружений и боевой техники в целях противодействия американскому господству в космосе, говорится в экспертной оценке американского разведывательного сообщества. Надо сказать, что в этих рамках две страны рассматривают вопрос о создании оружия, способного наносить удары по американским спутникам и прочим находящимся на орбите объектам космического базирования.

"По нашей оценке, Россия и Китай считают необходимым нейтрализовать американские военные преимущества, которые им дают военные, гражданские и коммерческие космические системы, и все чаще рассматривают вопросы нападения на такие системы в рамках своей доктрины будущей войны, - говорится в показаниях директора Национальной разведки Дэниела Коутса (Daniel Coats), которые он дал 11 мая в конгрессе. - Обе страны будут и дальше разрабатывать весь спектр противоспутникового оружия, видя в этом средство снижения военной эффективности США".

Две великие державы, стремящиеся свести на нет американские преимущества в данной сфере, продолжают разработку таких систем вопреки публичным заявлениям о необходимости обуздать гонку вооружений в космосе. "Россия и Китай по-прежнему решительно и активно создают средства противодействия вероятному противнику в космосе, особенно против Соединенных Штатов Америки, и в то же время, на публике и в дипломатической сфере выступают против размещения оружия на орбите, заявляя, что первыми этого делать не будут, - заявил Коутс. - Они продолжают такие действия, вопреки дипломатическим усилиям США и их союзников, которые направлены на нераспространение угроз мирному освоению космического пространства, в том числе, посредством международного сотрудничества в рамках ООН".

В своей основе атаки на американские космические объекты будут, скорее всего, не кинетические, а электронные и кибернетические. "При разработке оружия они вероятнее всего сосредоточатся на создании средств радиоэлектронного противодействия военным спутниковым системам связи, РЛС с синтезированной апертурой спутникового базирования, а также системам глобальной спутниковой навигации типа американской GPS, - говорится в показаниях Коутса. - Они наверняка будут объединять средства радиоэлектронной борьбы и кибернападения, создавая самые современные системы для противодействия и вывода из строя информационных сетей. Китайские ученые обсуждают методы совершенствования средств постановки помех за счет создания новых систем блокирования частот общего пользования. Россия намеревается модернизировать свои силы радиоэлектронной борьбы, а к 2020 году принять на вооружение боевые средства РЭБ нового поколения".

Но в том случае, если средства радиоэлектронной борьбы и кибероружие не обеспечат выполнение поставленных задач, русские и китайцы готовы применять кинетическую силу для физического уничтожения американских космических объектов. "В ближайшие годы русские и китайцы могут завершить разработку новых, весьма разрушительных систем противоспутникового оружия, - заявил Коутс. - Российские военные стратеги считают противоспутниковое оружие неотъемлемой частью своей комплексной программы перевооружения в космосе, и наверняка разрабатывают многообразные системы борьбы со спутниками во всех орбитальных режимах".

Но этим вопросом занимаются не только российские военные. По мнению американского разведывательного сообщества, политики в Москве также ратуют за совершенствование противоспутникового оружия. "Российские законодатели выступают за создание и совершенствование противоспутниковых ракет, способных уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, и Россия уже проводит испытания такого оружия, намереваясь со временем принять его на вооружение, - заявил Коутс. - Один российский официальный представитель также признал, что в России разрабатывается авиационная ракета, которая сможет уничтожать спутники на низкой околоземной орбите".

А Китай вот-вот примет на вооружение готовое к применению противоспутниковое оружие. Обе великие державы также разрабатывают энергетическое оружие направленного действия для борьбы с американскими спутниками. "Прошло десять лет с тех пор, как Китай осуществил перехват своего собственного спутника на низкой околоземной орбите, и сегодня близок тот момент, когда НОАК примет на вооружение противоспутниковые ракеты, - отметил Коутс. - Обе страны ведут успешные разработки энергетического оружия направленного действия с целью принятия на вооружение противоспутниковых систем, способных ослеплять и выводить из строя чувствительные оптические приборы обнаружения космического базирования. Россия также создает воздушное лазерное оружие для борьбы с американскими спутниками".

Кроме того, две страны конструируют спутники, которые смогут нарушать работу других космических систем, а при необходимости сталкиваться с орбитальными аппаратами противника и уничтожать их. "Россия и Китай продолжают осуществлять самые современные орбитальные операции со спутниками, такие как действия по сближению и стыковке. Как минимум часть этих действий проводится с целью испытания техники двойного назначения, которую можно применять в противоспутниковой борьбе, - заявил Коутс. - Например, это исследования в области космической робототехники для обслуживания спутников и удаления космического мусора, которую можно будет использовать для нанесения повреждений спутникам противника. Такие системы будут создавать большие проблемы в будущем, мешая США оценивать обстановку в космическом пространстве, распознавать намерения противника в космосе и заблаговременно предупреждать об угрозах".

Таким образом, время не стоит на месте, и Пентагону придется вкладывать дополнительные средства, чтобы сохранить превосходство Америки в космосе.

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Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)