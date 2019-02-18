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18.02.2019
ТАСС

Спутник Egyptsat-A запустят с Байконура в конце февраля

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Спутник "EgyptSat-2"
Космический аппарат "EgyptSat-2".
Источник изображения: zonatex.ru

Советник Роскосмоса в Египте Хусейн аш-Шафаи сообщил, что новый спутник "представит изображения поверхности Земли в высоком разрешении"

КАИР, 16 февраля. /ТАСС/. Египетский спутник российского производства Egyptsat-A будет запущен в космос в конце февраля нынешнего года. Об этом в субботу сообщило агентство MENA, цитируя высказывания советника российского Федерального космического агентства (Роскосмос) в Египте Хусейна аш-Шафаи.

По его словам, "египетский спутник Egyptsat-A будет запущен 21 февраля с космодрома Байконур, расположенного на территории Казахстана". Этот космический аппарат, добавил аш-Шафаи, был создан при участии египетских специалистов и заменит предыдущий спутник Egyptsat-2, с которым была утеряна связь в феврале 2015 года. Egyptsat-2 был запущен в космос в апреле 2014 года.

Советник Роскосмоса в Египте сообщил, что новый спутник "представит изображения поверхности Земли в высоком разрешении, которые будут использованы египетскими властями для планирования городского строительства, мониторинга движения пустынных песков". Кроме того, добавил аш-Шафаи, данные Egyptsat-A помогут "наблюдать за урожаем в сельском хозяйстве, отлеживать морские течения, морской и речной навигационные потоки".

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Египет
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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