Спутник Egyptsat-A запустят с Байконура в конце февраля

Советник Роскосмоса в Египте Хусейн аш-Шафаи сообщил, что новый спутник "представит изображения поверхности Земли в высоком разрешении"

КАИР, 16 февраля. /ТАСС/. Египетский спутник российского производства Egyptsat-A будет запущен в космос в конце февраля нынешнего года. Об этом в субботу сообщило агентство MENA, цитируя высказывания советника российского Федерального космического агентства (Роскосмос) в Египте Хусейна аш-Шафаи.

По его словам, "египетский спутник Egyptsat-A будет запущен 21 февраля с космодрома Байконур, расположенного на территории Казахстана". Этот космический аппарат, добавил аш-Шафаи, был создан при участии египетских специалистов и заменит предыдущий спутник Egyptsat-2, с которым была утеряна связь в феврале 2015 года. Egyptsat-2 был запущен в космос в апреле 2014 года.

Советник Роскосмоса в Египте сообщил, что новый спутник "представит изображения поверхности Земли в высоком разрешении, которые будут использованы египетскими властями для планирования городского строительства, мониторинга движения пустынных песков". Кроме того, добавил аш-Шафаи, данные Egyptsat-A помогут "наблюдать за урожаем в сельском хозяйстве, отлеживать морские течения, морской и речной навигационные потоки".