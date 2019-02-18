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18.02.2019
ИноСМИ

Институт Тотальной обороны: Россия тренируется начинать и вести масштабные войны (SVT, Швеция)

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Тактические учения ЮВО в Волгоградской области
Тактические учения ЮВО в Волгоградской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Кирилл Брага

Министерство обороны Швеции поручило Институту Тотальной обороны проанализировать военные намерения России. Аналитики сделали вывод: Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размером с Китай или НАТО. Вот зачем все время проводятся проверки боеготовности: Россия тренирует военное мышление, делает вывод Юхан Нурберг.


Институт Тотальной обороны сообщает, что Россия тренируется начинать и вести масштабные войны. Раньше Россия больше внимания уделяла умению разбираться с небольшими конфликтами, пишет Институт Тотальной обороны в своем докладе.

Задание проанализировать и оценить военные намерения России Институту дало министерство обороны Швеции.

Доклад "Подготовка к войне: стратегические военные учения России 2009-2017" (Training for War - Russia's Strategic-level Military Exercises 2009-2017) был закончен в ноябре. В понедельник Институт Тотальной обороны широко проинформировал общественность об этом докладе в сообщении для прессы и в Твиттере.

Доклад касается российских стратегических военных учений. Они проводятся раз в год в одном из четырех направлений по частям света и должны научить войска вести войну на большей части континента, сообщает Институт Тотальной обороны.

"Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО", - говорит руководитель исследования Юхан Нурберг (Johan Norberg), который писал этот отчет.

Масштабы растут

Доклад основывается на информации из открытых российских источников, в первую очередь Министерства обороны России. Согласно Институту Тотальной обороны, российские ежегодные военные учения с 2009 по 2018 год стали масштабнее.

В 2017 году Российское министерство обороны сообщило, что примерно 10 тысяч российских солдат участвовали в стратегических учениях в западном военном округе ("Запад-2017").

Годом позже на аналогичные учения в восточной части страны ("Восток-2018"), по российской информации, собрались 300 тысяч военных.

Но следует относиться к названным цифрам с долей скептицизма, считает Юхан Нурберг.

"Учитывая, что в 2017 году было всего 10 тысяч, а годом позже - уже 300 тысяч, кажется, что это уж слишком много. Не бывает, чтобы в один год у тебя только 10 тысяч человек на обучении, а год спустя - уже 300 тысяч", - заявил он "Шведскому телевидению" (SVT).

В учениях "Восток-2018" участвовали также Китай и Монголия. По оценкам Института Тотальной обороны, это имело скорее политический смысл, и никак не сказывается на российском военном потенциале.

Институт Тотальной обороны сообщает, что российские вооруженные силы повысили боеготовность, чтобы быстро переходить от "повседневной деятельности" в мирное время к выполнению боевых задач во время войны.

"Важно тренировать военное мышление и нервную систему. Мускулы там есть. А мозг надо постоянно поддерживать в готовности", - говорит Нурберг.

Президент отдает приказы

С 2013 года Россия систематически контролирует боеготовность, чтобы военные соединения могли быстро мобилизоваться. Проходят проверки, в ходе которых следят, чтобы все были на местах и готовы действовать.

"Тогда все будут готовы, если кто-то позвонит и скажет, что пора. Работа идет сверху, с самого высокого уровня, вниз, и несколько раз в год проверку объявляет сам президент, который является верховным главнокомандующим".

Крупные учения НАТО

Оборонный альянс НАТО тоже провел самые крупные учения с момента окончания холодной войны. В маневрах "Единый трезубец-2018" (Trident Juncture 2018), прошедших в Скандинавии в конце осени, участвовали 50 тысяч солдат, согласно данным НАТО.

Годом раньше прошли военные учения "Аврора-17", крупнейшие в Швеции за 20 лет. В них участвовали 20 тысяч военных из восьми стран.


Юнас Ульссон (Jonas Olsson)

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06.02.2019
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Страны
Китай
Монголия
Россия
Швеция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Trident
Военные учения
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