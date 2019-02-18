Deutschlandfunk (Германия): никто не хочет войны, но на Украине она уже идет

Русский народ не хочет конфликтов, но его никто не спрашивает: правительство уже давно ведет войну, хотя и не называет ее так, заявляет немецкая журналистка. Она повторяет все западные клише: Россия воюет оружием на Украине, ядом в Солсбери, косвенными методами в Европе. Но теперь Европа показывает, что экономические связи с Россией важнее, чем безопасность Украины.

Летом 2016 года в Берлине на "Празднике Левых" актер Бен Беккер прочитал стихотворение Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны?" Русский поэт написал его в 1961 году, и ответ на этот вопрос был как тогда, так и сегодня довольно прост: нет.

Но этот вопрос плохо коррелирует с реальностью. Речь не идет о желаниях российского населения, его правительство уже давно ведет войну, хотя и не называет ее так. С помощью оружия на Украине, другими средствами в Европе, ядом в Солсбери.

Уже давно все говорят о новой холодной войне. Но это старое понятие плохо подходит к сегодняшней ситуации. Во времена холодной войны друг другу противостояли два четко разграниченных блока государств, между блоками практически не было никакого обмена и туризма, экономическое сотрудничество находилось на незначительном уровне.

Сегодня же все по-другому. Тот, кто сейчас говорит о холодной войне, не учитывает, что Советского Союза больше нет, и что, помимо России и США, возникли и совершенно новые опасности в лице таких атомных держав, как Китай и Индия. Те, кто идентифицирует Россию с Советским Союзом, делают ее больше, чем она есть на самом деле.

Опасное оружие уже существует

Возвратился и еще один стереотип: страх перед новой гонкой вооружения. После приостановки действия договора о запрете атомных ракет средней и меньшей дальности сначала президентом США Трампом, а затем и президентом России Путиным, этот страх вполне оправдан.

Но и этот страх лишь частично коррелирует с реальностью. Ведь опасное оружие уже давно создано. Россия может стрелять им с кораблей, и это не будет подпадать под запреты договора РСМД.

Путин нагнетает напряженность уже несколько лет: не только на словах, но и военными средствами. Его речь о положении нации, произнесенная около года назад, превратилась в презентацию нового оружия. Путин обеспечивает себе подобными великодержавными жестами одобрение значительной части довольно плохо информированного российского населения. Кроме того, с помощью ядерной дубины он пытается добиться для России уважения и одобрения остального мира.

Обращение с Россией как с разрушительным вирусом

На вопрос, как вести себя западным странам вот с такой агрессивной Россией, еще никто не сумел дать убедительного ответа. И это особенно опасно, потому что вопрос об отношении к России способен расколоть ЕС.

На днях по этой причине показалось, что даже такая прочная ось, как Берлин - Париж, начинает давать трещины. Проблемный газопровод "Северный поток - 2" - политический проект, потому что он усиливает влияние России на Европу и ослабляет Украину.

По этой причине прибалтийские государства и Польша уже давно требуют остановить строительство. Но правительство Германии продолжает настаивать на реализации "Северного потока - 2", из-за чего создается впечатление, будто хорошие экономические взаимоотношения с Россией ему важнее, чем безопасность Украины из-за России.

Мышление в категориях зон влияния недопустимо

Перед лицом подобных противоречий и полной беспомощности в отношениях с Россией важно как минимум не потерять из вида один основополагающий принцип: мышление в категориях зон влияния, претензия на гегемонию, которую Владимир Путин стремится подкрепить угрозой атомным оружием, недопустимы ни при каких обстоятельствах.

Это значит, что необходимо поддерживать малые государства в их стремлении к демократии, свободе, благосостоянию и безопасности. Как в случае с Северной Македонией. Вступление этой страны в НАТО уже давно назрело. Реакция Москвы не заставила себя ждать. Как заявило ее министерство иностранных дел, НАТО стремится как можно скорее и любой ценой, в том числе с помощью шантажа и подкупа, включить в свой состав еще одну балканскую страну.

Это полная бессмыслица. Северная Македония приложила много усилий, чтобы добровольно вступить в НАТО, и лишь Греция в течение нескольких лет блокировала ее вступление в альянс из-за анахронического спора по поводу названия страны. Россия не имеет права вмешиваться в вопрос принятия Северной Македонии в НАТО, и атомные ракеты тут не причем.

Никто не хочет войны, но на Украине уже стреляют

Это должно относиться и к Украине. На этой неделе украинский парламент большинством голосов постановил, что вступление страны в НАТО будет зафиксировано в конституции в качестве цели. Это суверенное право Украины, хотя его реализация пока и выглядит нереалистичной.

Украина нуждается в механизмах безопасности, которые защитили бы ее от России. Какими они должны быть, пока не знает никто. Тут вновь проявляется наша беспомощность. Пока федеральное правительство держится за "Северный поток - 2", безопасность Украины подергается опасности.

Никто не хочет войны. Ни Россия, ни западные страны. Но никто не должен забывать: на Украине война уже идет. Там стреляют.

Гезине Дорнблют родилась в 1969 году в Нижней Саксонии. Изучала в университете славистику и защитила диссертацию по русской лирике. В 90-е годы основала со своим спутником жизни бюро "Тексты и звуки" в Берлине и в течение пятнадцати лет занималась написанием репортажей о повседневной жизни, журналистскими исследованиями, политическими анализами о России, Украине, Южном Кавказе и Балканах. С 2012 по 2017 год была корреспондентом радиостанции "Дойчландфунк" в Москве.

Гезине Дорнблют (Gesine Dornblth)

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