Пенс призывает Запад не покупать оружие "на Востоке"
Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Мюнхен. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Западные страны, являющиеся союзниками США, не должны покупать оружие у потенциальных противников, расположенных к востоку от них, заявил в субботу вице-президент США Майк Пенс.
"Мы не сможем защищать Запад, если наши союзники будут зависеть от покупок оружия на Востоке", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы не будем спокойно смотреть на то, как наши союзники покупают оружие у наших противников", - предупредил М.Пенс.
16.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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