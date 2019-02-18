Пенс призывает Запад не покупать оружие "на Востоке"

Мюнхен. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Западные страны, являющиеся союзниками США, не должны покупать оружие у потенциальных противников, расположенных к востоку от них, заявил в субботу вице-президент США Майк Пенс.

"Мы не сможем защищать Запад, если наши союзники будут зависеть от покупок оружия на Востоке", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не будем спокойно смотреть на то, как наши союзники покупают оружие у наших противников", - предупредил М.Пенс.