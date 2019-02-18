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18.02.2019
Российская газета

В России испытали новейший плавающий БТР

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Источник изображения: Алексей Моисеев

В России начались ходовые испытания новейшего плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, который со временем должен заменить МТ-ЛБ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Абдулова, главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения, которое является частью Курганмашзавода госкорпорации "Ростех". Собеседник агентства рассказал не только о начале ходовых испытаний, но и о том, что их планируется завершить осенью 2019 года.

Новая машина способна двигаться по воде, ее также можно десантировать с самолетов-транспортников. На суше она разгоняется до 70 километров в час, а на воде передвигается со скоростью до 10 километров в час.

В экипаж бронетранспортера входят три человека. Кроме того он может перевозить 14 десантников.

На вооружении БТ-3Ф имеется 7,62-мм пулемет, снабженный тепловизором и лазерным дальномером. Вести огонь из пулемета можно благодаря дистанционно управляемому боевому модулю.

Ранее сообщалось, что новой машиной интересовались Минобороны РФ и Индонезия.


Руслан Мельников

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Индонезия
Россия
Продукция
БТ-3Ф
МТ-ЛБ
Компании
КБМ
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Ростех
СКБМ Курган
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