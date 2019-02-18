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18.02.2019
Известия.ru

Пентагон разрабатывает план создания буферной зоны на северо-востоке Сирии

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Dennis Brack

Пентагон разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирии с участием европейских стран, предположительно, чтобы защитить курдские силы от возможной угрозы со стороны Турции. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Согласно плану, европейские страны развернут около 1,5 тыс. солдат, однако пока ни одна из стран не предоставила войска. В случае, если это произойдет, президент США Дональд Трамп оставит в Сирии около 200 солдат американской армии для помощи в командовании, управлении и разведке.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что надеется на помощь европейских государств, если президент Трамп о ней попросит. Пока неизвестно, будет ли новая миссия вестись под флагом НАТО.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия пока не видит вывода американских войск из Сирии. В то же время российская сторона отмечает продолжение поддержки Соединенными Штатами курдских соединений.

11 февраля руководитель Центрального командования США Джозеф Вотел заявил, что вывод американских наземных войск из САР может начаться в течение ближайших недель.

В декабре прошлого года глава американского государства Дональд Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе американских войск из республики. После этого сроки ухода из страны постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.

США и их союзники начали военную операцию в САР в 2014 году без разрешения официального Дамаска. Целью этой операции они провозгласили борьбу с террористами ИГ (организация запрещена в России).

 

16.02.2019
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