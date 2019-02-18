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18.02.2019
Интерфакс-АВН

Панорамный прибор наблюдения командира и другую наблюдательную и прицельную технику продемонстрирует "Швабе" на оружейной выставке IDEX 2019

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Холдинг "Швабе"
Холдинг "Швабе".
Источник изображения: Александр Уткин

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Широкую линейку изделий оборонного назначения и компонентов для вооружения и военной техники представит холдинг "Швабе" на открывающейся в воскресенье в Абу-Даби (ОАЭ) международной выставке IDEX 2019, сообщает пресс-служба холдинга.

"На стенде "Швабе", в частности, будет представлен панорамный прибор наблюдения командира (ППНК). В составе бронетанковой техники с его помощью осуществляется панорамный обзор местности, обнаружение и распознавание цели в любое время суток", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По информации пресс-службы, на площадке будут также продемонстрированы возможности SWIR-камеры коротковолнового инфракрасного диапазона спектра и еще более 50 разработок для наблюдения за объектами, проведения поисково-спасательных операций, а также образцы прицельной и другой техники.

"Впервые на IDEX 2019 "Швабе" покажет новую ультрафиолетовую камеру ULTRA, работающую в диапазоне 0,29-0,34 мкм и являющуюся одним из самых эффективных инструментов для обнаружения повреждения изоляции на ЛЭП, распределительных и защитных устройств. В экспозиции также представлены - лазерная курсоглиссадная система посадки воздушных судов, оптико-лазерно-теле-тепловизионная обзорно-прицельная система СОЛТ-25, танковый тепловизионный комплекс "Ирбис-К"", информирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова заместителя генерального директора "Швабе" Дмитрия Жидкова, который отметил, что в рамках данной выставки члены делегации "Швабе" рассчитывают встретиться с индийскими партнерами и обсудить контракты на послепродажное обслуживание. "Сегодня в регионе пользуются спросом оптические приборы и оптико-электронные системы для авиации и бронетанковой техники, поэтому в плане развития этот рынок представляет для холдинга высокий интерес", - сказал он.

По информации пресс-службы, представленная продукция разрабатывается и серийно выпускается на предприятиях холдинга - Вологодском оптико-механическом заводе, Красногорском заводе им. С. А. Зверева, НПО "Орион", Лыткаринском заводе оптического стекла и Новосибирском приборостроительном заводе.

15.02.2019
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Индия
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Россия
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ВОМЗ
КМЗ Зверева
ЛЗОС
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