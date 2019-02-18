Германия призвала НАТО найти меры для сдерживания России

Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала стран-членов НАТО разработать комплекс мер для сдерживания России в связи с решением Москвы выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.

Министр отметила важность сохранения документа, обвинив Москву в нарушении его положений.

"Для НАТО было важно осудить нарушение Россией договора, это было правильно — делать все, что в наших силах для сохранения договора. Это правильно — прояснить, что мы должны ответить на возрастающие риски из-за российского вооружения", — цитирует фон дер Ляйен "Интерфакс".

Она призвала в ближайшее время проанализировать ситуацию и совместно отреагировать на прекращение действия соглашения, отметив, что "старые методы 1980-х годов не помогут".

"Это означает совместный анализ, сочетание сил и средств, которые потребуются, если Россия не пойдет на уступки", — приводит слова министра ФРГ агентство ТАСС.

О намерении выйти из договора президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы нарушающей условия ДРСМД.

В январе Минобороны РФ впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, однако представители США и многих европейских стран участвовать в брифинге отказались.

Со 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по договору и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода.

В тот же день Москва также приостановила участие в ДРСМД. Российский лидер Владимир Путин одобрил предложение начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

6 февраля Трамп заявил о разработке нового договора по контролю над вооружениями. Однако в Москву предложений от Вашингтона не поступало, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.