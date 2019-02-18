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18.02.2019
Известия.ru

Новейший российский "летающий радар" А-100 совершил испытательный полет

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба концерна "Вега"

Новейший российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100, прозванный журналистами "летающим радаром", совершил первый полет в рамках этапа предварительных летных испытаний. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.

"Многофункциональный авиационный комплекс А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги", — цитирует сообщение ведомства ТАСС. 

Самолет радиолокационного дозора А-100 осуществил первый полет в ноябре 2017 года. Его сконструировали на базе военно-транспортного Ил-76МД-90А. На нем, по словам разработчиков, установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование.

В июле 2018 года источник раскрыл основные характеристики самолета. Сообщалось, что одним из главных преимуществ А-100 является радиопрозрачность и что в мире не существует комплекса, который обладал бы подобными возможностями. Кроме того, у новейшего самолета по сравнению с А-50 существенно выросла дальность обнаружения воздушных и морских целей. А также значительно увеличилось количество одновременно сопровождаемых воздушных объектов и скорость обработки всей информации.

 

15.02.2019
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