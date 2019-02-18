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18.02.2019
Известия.ru

Пентагон опроверг информацию о расширении военного присутствия в Польше

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

США не заключали никаких соглашений с Польшей по поводу расширения присутствия американских военных в стране, переговоры по этому поводу продолжаются, заявил в среду, 13 февраля, официальный представитель министерства обороны Соединенных Штатов Эрик Пахон.

"Любые спекуляции по поводу увеличения числа войск… не обоснованы. Никаких соглашений по этому вопросу заключено не было", — цитирует агентство Reuters представителя Пентагона.

Ранее в этот же день американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер в интервью газете Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты планируют расширить военное присутствие в республике. Дипломат рассказала, что по просьбе Варшавы численность американских войск в составе 4 тыс. человек будет увеличена на "сотню, несколько сотен". При этом речь о создании военной базы на польской территории, как она отметила, не идет.

12 февраля министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сказал, что надеется на завершение развертывания средств противоракетной обороны (ПРО) США на территории страны. 9 февраля польское минобороны сообщило о закупке у Штатов ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS.

В прошлом году президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает запрос Варшавы о расширении американского присутствия, уточнив, что разделяет беспокойство республики о возможной "российской агрессии".

Министерство обороны России подчеркивает, что, размещая пусковые установки ПРО на территории Румынии и Польши, Вашингтон нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

 

15.02.2019
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Польша
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