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18.02.2019
Известия.ru

Пентагон предупредил о быстром возрождении ИГ в Сирии

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Источник изображения: Фото: Global Look Press

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в отсутствии постоянного военного давления способна восстановить контроль над территорией Сирии менее чем за год. Такие данные приводятся в ежеквартальном докладе Пентагона о ходе операции "Непоколебимая решимость".

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на документ, при условии отсутствия военного давления боевикам понадобится от шести до 12 месяцев для восстановления "халифата в физическом виде".

Доклад военного ведомства будет опубликован на следующей неделе, уточняет "Газета.ру".

Президент США Дональд Трамп в декабре 2018 года объявил о выводе американского контингента из Сирии, заявив о разгроме боевиков. В начале 2019 года он согласился продлить срок отвода военнослужащих США до четырех месяцев, а позднее заявил, что никогда не был сторонником поспешного вывода.

По словам советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, сроки зависят от ликвидации оставшихся на территории Сирии боевиков и обеспечения безопасности сил самообороны курдов.

В четверг группа конгрессменов внесла на рассмотрение палаты представителей законопроекты, ограничивающие возможности Трампа по выводу войск из Сирии. Законодатели намерены заблокировать процесс до тех пор, пока не получат разъяснений от госсекретаря США, главы Пентагона и директора Национальной разведки.

 

15.02.2019
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Сирия
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