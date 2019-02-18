Спасти и сохранить: Европарламент призовет РФ и США продлить СНВ-III

Европейский парламент (ЕП) обратится с просьбой к России и США продлить действие договора СНВ-III о сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году. Об этом говорится в резолюции "О будущем Договора о РСМД и его влиянии на Европейский союз", по которой сегодня пройдет голосование в Европарламенте. Документ есть в распоряжении "Известий".

Европейский парламент (ЕП) обратится с просьбой к России и США продлить действие договора СНВ-III о сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году. Об этом говорится в резолюции "О будущем Договора о РСМД и его влиянии на Европейский союз", по которой сегодня пройдет голосование в Европарламенте. Документ есть в распоряжении "Известий".

"Особенно призываем США и Россию продлить Договор СНВ-III, который ограничивает количество развернутых стратегических боеголовок с обеих сторон до 1550 единиц", — говорится в резолюции.

Депутаты ЕП также намерены критиковать Россию за якобы несоблюдение пунктов Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако у них так же, как и у Вашингтона, нет доказательств на этот счет.

"Осуждаем Россию за продолжающееся нарушение условий договора", — сказано в документе ЕП. "Призываем РФ в ответ на продолжающееся нарушение пунктов договора вернуться к полному и подлежащему верификации соблюдению документа <…> и настаиваем на приверженности России действию договора в долгосрочной перспективе".

Также Европарламент намерен обратиться к Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини с призывом инициировать переговоры по многостороннему механизму, распространяющемуся на аналогичную категорию ракет.

США заявили о выходе из ДРСМД из-за того, что Россия якобы располагает новой ракетой 9М729, нарушающей условия договора. Москва назвала все претензии надуманными, а в январе российские Минобороны и МИД провели брифинг для военных атташе иностранных государств, на котором продемонстрировали этот тип вооружения. Москва подчеркнула, что характеристики 9М729 не противоречат соглашению. Несмотря на это, США 2 февраля приостановили свои обязательства по договору РСМД и начали процесс выхода из документа, который завершится через полгода. Россия отреагировала на этот шаг зеркально. После подобных агрессивных действий Вашингтона под вопросом оказалась и судьба еще более важного Договора СНВ-III.