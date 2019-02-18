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18.02.2019
Военное обозрение

Израиль и США провели военные учения на случай "большой войны" в регионе

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В Израиле завершились масштабные учения с участием вооруженных сил Израиля и Соединенных Штатов Америки. Маневры проходят на фоне потенциально реалистичного сценария масштабных боевых действий, развернутых Ираном в качестве ответных действий на удар ВВС Израиля или США в Сирии. Предполагается, что в случае боестолкновения такого рода, Исламская республика посредством саттелитов в Ливане, Сирии и Ираке, обрушит на еврейское государство тысячи ракет.

Источник изображения: Пресс-служба Армии обороны Израиля

В учениях, завершившихся в четверг, принимало участие Европейское командование США. Сценарий предполагал, что в случае подобной атаки Соединенные Штаты придут на помощь Израилю.

Вышеуказанный сценарий стал более вероятным после изменения израильской политики молчания в отношении своих ударов по Сирии. На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал, что за "загадочным" ударом на сирийской стороне Голанских высот стоит Израиль.

Учения длились 10 дней, в них приняли участие более 700 военнослужащих: 300 с американской стороны и 400 – со стороны их союзников. Подобно другим военным учениям, таким как "Можжевеловая кобра", проходящим раз в два года (они чередуются с "Можжевеловым соколом"), вооруженные силы обеих стран принимали участие как в командно-штабных, так и в маневрах на местности.

Источник изображения: Пресс-служба Армии обороны Израиля

Сценарий атаки Ирана и/или его союзников рассматривается не первый раз. Однако с укреплением Корпуса стражей исламской революции в Сирии и западном Ираке, по оценкам разведки ЦАХАЛ, защита воздушного пространства Израиля стала особенно сложной задачей.

Три командные структуры Армии обороны Израиля, совместно с американскими подразделениями ПВО отрабатывали сценарий, при котором Израиль обстреливается десятками тысяч ракет и снарядов при участии проиранских ополченцев из Ливана, Сирии, Ирана и Ирака.

Источник изображения: Пресс-служба Армии обороны Израиля

В ходе учений была отработана координация разведывательных, оперативных и материально-технических подразделений для того, чтобы в случае необходимости чтобы часть легких подразделений США пришли на помощь Израилю в течение максимум двух суток, а более существенные поддержка, наряду с ракетными батареями Patriot, смогла бы поступить в течение нескольких дней.

В ходе учений были также задействованы ресурсы авианосцев ВМС США в части обнаружения, выявления и нейтрализации угроз.

Источник изображения: Пресс-служба Армии обороны Израиля

Учения включали в себя прием американских тяжелых самолетов, развертывание инфраструктуры и использование систем C4I

,

- сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

В маневрах приняли участие силы ПВО (которые недавно были официально расширены на две батареи "Железного купола" в связи со сложной оперативной обстановкой", управление планирования и операций, C4I и управление киберзащиты, подразделения материально-технического обеспечения, медицинские силы из Управления технологии и логистики, и многие другие.

Справка:

Корпус C4I является подразделением боевой поддержки Армии обороны Израиля под командованием Сектора Телепроцессинга, который ранее был Управлением компьютерного обслуживания.

C4I расшифровывается как Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – система командования, управления, связи, сбора и компьютерной обработки информации, наблюдения и разведки, главная задача которой – создание единого информационного пространства, а также обеспечения адаптивного управления и комплексного использования возможностей боевых сил.

Корпус C4I отвечает за все что аспекты связи, передачи и обработки данных в Армии Обороны Израиля.

15.02.2019
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Страны
Израиль
Ирак
Иран
Ливан
Сирия
США
Продукция
Patriot ЗРК
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Военные учения
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