Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35

ЦАМТО, 15 февраля. Россия еще не утвердила список предложенных Индонезией продуктов сельского хозяйства и легкой промышленности в рамках компенсационного пакета за покупку 11 истребителей Су-35.

Как сообщает TEMPO.CO со ссылкой на генерального директора по внешней торговле Министерства торговли Оке Нурвана (Oke Nurwan), к настоящему моменту министерство представило российской стороне список из 16 товаров, включая сырое пальмовое масло и его производные, резину, печенье и кофе, однако в Москве со списком еще не определились. Это связано с тем, что номенклатура товаров и цифры были скорректированы с учетом потребностей рынка в России.

Изначально в прошлом году Индонезия предложила России на обмен 20 типов товаров, однако некоторые из них были отклонены, поскольку они производятся в России. К примеру, было отклонено предложение пошива в Индонезии военной формы для МО РФ.

Напомним, что правительства Индонезии и России договорилась приобрести 11 истребителей Су-35 на сумму 1,14 млрд. долл., из которых 50% или 570 млн. долл. составит компенсационный пакет в виде приобретения российской стороной индонезийских продуктов сельского хозяйства и легкой промышленности. Соглашение было подписано 10 августа 2017 года.

Проект предусматривает компенсационную программу по закупке Россией (бартер) индонезийской сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также организацию в Индонезии центра ТОиР с передачей соответствующих технологий. Последний пункт предусматривает потенциальное техобслуживание и ремонт в Индонезии истребителей марки "Сухой" стран АСЕАН.

Правительства России и Индонезии в феврале 2018 года определили российскую госкорпорацию "Ростех" и индонезийскую внешнеторговую компанию PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) в качестве технических соисполнителей компенсационного пакета. "Ростех" приобретет через PPI несколько экспортных позиций из предложенного списка товаров: переработанная резина и ее производные, сырая нефть и ее производные, машины, кофе и его производные, какао и его производные, текстиль, чай, обувь, переработанная рыба, мебель, копра, пластик и его производные, смола, бумага, специи, изделия оборонной промышленности и другие продукты. "Ростеху" предоставлена свобода выбора при отборе индонезийских экспортеров для получения высококонкурентной продукции.

Контракт на поставку 11 многоцелевых истребителей Су-35 для ВВС Индонезии был подписан с АО "Рособоронэкспорт" в Джакарте 14 февраля 2018 года. Однако еще не уступил в силу.

По словам директора центра по связям с общественностью МО Индонезии бригадного генерала Тотока Сугихарто (Totok Sugiharto), на первом этапе должен завершиться процесс обсуждения по выбору индонезийских товаров, далее Россией должен быть заключен контракт с Министерством торговли Индонезии на их приобретение и только после этого договор на покупку Су-35 вступит в силу.

Министерство обороны Индонезии планирует, что первые два Су-35 будут доставлены в страну в августе 2019 года – ко Дню вооруженных сил (5 октября). Оставшиеся девять машин должны быть переданы позднее двумя партиями по четыре и пять единиц (точные сроки не указаны). Ранее сообщалось, что вторая партия должна прибыть к февралю 2020 года и третья – в июле 2020 года, однако, по всей видимости, данные сроки сдвинутся.

Сообщалось, что приобретаемые для замены F-5E/F "Тайгер-2" истребители Су-35 будут временно дислоцированы совместно с Су-27СK, Су-27СКМ, Су-30MK и Су-30MK2 на авиабазе "Хасануддин" в Макасаре (провинция Южное Сулавеси), пока не будет подготовлена необходимая инфраструктура на авиабазе "Исвахьюди" в Мадиуне (провинция Восточная Ява).