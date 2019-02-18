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18.02.2019
ЦАМТО

Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35

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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник изображения: Николай Енин / wizarden.ru / vk.com

ЦАМТО, 15 февраля. Россия еще не утвердила список предложенных Индонезией продуктов сельского хозяйства и легкой промышленности в рамках компенсационного пакета за покупку 11 истребителей Су-35.

Как сообщает TEMPO.CO со ссылкой на генерального директора по внешней торговле Министерства торговли Оке Нурвана (Oke Nurwan), к настоящему моменту министерство представило российской стороне список из 16 товаров, включая сырое пальмовое масло и его производные, резину, печенье и кофе, однако в Москве со списком еще не определились. Это связано с тем, что номенклатура товаров и цифры были скорректированы с учетом потребностей рынка в России.

Изначально в прошлом году Индонезия предложила России на обмен 20 типов товаров, однако некоторые из них были отклонены, поскольку они производятся в России. К примеру, было отклонено предложение пошива в Индонезии военной формы для МО РФ.

Напомним, что правительства Индонезии и России договорилась приобрести 11 истребителей Су-35 на сумму 1,14 млрд. долл., из которых 50% или 570 млн. долл. составит компенсационный пакет в виде приобретения российской стороной индонезийских продуктов сельского хозяйства и легкой промышленности. Соглашение было подписано 10 августа 2017 года.

Проект предусматривает компенсационную программу по закупке Россией (бартер) индонезийской сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также организацию в Индонезии центра ТОиР с передачей соответствующих технологий. Последний пункт предусматривает потенциальное техобслуживание и ремонт в Индонезии истребителей марки "Сухой" стран АСЕАН.

Правительства России и Индонезии в феврале 2018 года определили российскую госкорпорацию "Ростех" и индонезийскую внешнеторговую компанию PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) в качестве технических соисполнителей компенсационного пакета. "Ростех" приобретет через PPI несколько экспортных позиций из предложенного списка товаров: переработанная резина и ее производные, сырая нефть и ее производные, машины, кофе и его производные, какао и его производные, текстиль, чай, обувь, переработанная рыба, мебель, копра, пластик и его производные, смола, бумага, специи, изделия оборонной промышленности и другие продукты. "Ростеху" предоставлена свобода выбора при отборе индонезийских экспортеров для получения высококонкурентной продукции.

Контракт на поставку 11 многоцелевых истребителей Су-35 для ВВС Индонезии был подписан с АО "Рособоронэкспорт" в Джакарте 14 февраля 2018 года. Однако еще не уступил в силу.

По словам директора центра по связям с общественностью МО Индонезии бригадного генерала Тотока Сугихарто (Totok Sugiharto), на первом этапе должен завершиться процесс обсуждения по выбору индонезийских товаров, далее Россией должен быть заключен контракт с Министерством торговли Индонезии на их приобретение и только после этого договор на покупку Су-35 вступит в силу.

Министерство обороны Индонезии планирует, что первые два Су-35 будут доставлены в страну в августе 2019 года – ко Дню вооруженных сил (5 октября). Оставшиеся девять машин должны быть переданы позднее двумя партиями по четыре и пять единиц (точные сроки не указаны). Ранее сообщалось, что вторая партия должна прибыть к февралю 2020 года и третья – в июле 2020 года, однако, по всей видимости, данные сроки сдвинутся.

Сообщалось, что приобретаемые для замены F-5E/F "Тайгер-2" истребители Су-35 будут временно дислоцированы совместно с Су-27СK, Су-27СКМ, Су-30MK и Су-30MK2 на авиабазе "Хасануддин" в Макасаре (провинция Южное Сулавеси), пока не будет подготовлена необходимая инфраструктура на авиабазе "Исвахьюди" в Мадиуне (провинция Восточная Ява).

15.02.2019
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Индонезия
Россия
Продукция
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2020-й год
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5 комментариев
№1
18.02.2019 04:15
Поставки глинозема с Украины 1,6млн.тн и 1 млн.тн с Великой степи(моментально отказались поставлять РУСАЛу год назад, извините, санкции) заменить на Индонезию пополам с бокситами, пока наши мощности сами не построим(своих бокситов 3,5млн.тн в год добываем и их мало,  еле еле на 30 лет хватит). А так бы было подходяще, порожняк угольный с Дальнего Востока даром таскай сколько надо. 1млн. пальмы масла равна всему обьему бокситов по деньгам. Вся надежда на Трампа нашего на бартерные схемы по ОАК и вооруженцам.
0
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№2
18.02.2019 12:46
Какой глинозём,отраву пальмовое масло тащат русских травить! На западе запрещено,даже на Украине запрещено,а тут бизнес корефанов,подъём 1000%.
+1
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№3
18.02.2019 13:59
Индонезия производит и продаёт пальмовое масло. Да, но доля пальмового масла в экспорте Индонезии составляет всего 9,6%!
есть ещё автомобили, кожаная обувь, одежда, электротехника (большой ассортимент), каучук, кофе, и многое другое.
Откуда такая уверенность что это будет одно только пальмовое масло? Которое добавляют не только в продукты питания, но и в косметические средства, мыло.
(к тому же, я не настаиваю, у всех свой выбор, но например всегда читаю состав продуктов, и просто не покупаю, то что мне не нравится. То же мороженное - есть там что-то кроме молока - заменители молочного жира, значит это не покупаю).
+1
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№4
18.02.2019 14:22
Цитата, Байкал57 сообщ. №1
Поставки глинозема с Украины 1,6млн.тн и 1 млн.тн с Великой степи(моментально отказались поставлять РУСАЛу год назад, извините, санкции) заменить на Индонезию пополам с бокситами

хренасе, глину с Индонезии возить. Интересно за чей счёт транспортные расходы...
0
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№5
18.02.2019 15:16
Цитата, q
Откуда такая уверенность что это будет одно только пальмовое масло?

отработанная схема, раньше брали это масло и сегодня нам его впарят, чтоб до пенсии не дожили
+1
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