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18.02.2019
Интерфакс-АВН

России и США надо вести диалог по угрозам кибератак на системы ядерного оружия, считают участники Мюнхенской конференции

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Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник изображения: gazeta.ru

Мюнхен. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (EASLG) заявила, что России и США следует начать диалог по угрозам, которые представляют кибератаки для ядерного сдерживания.

"США и России следует инициировать двусторонний диалог по угрозам кибератак на ядерные объекты (включая угрозу вмешательства третьей стороны), чтобы развить взаимопонимание относительного того, как киберугрозы могут отразиться на ядерном сдерживании и стратегической стабильности", - говорится в заявлении EASLG, опубликованном на Мюнхенской конференции по безопасности.

В нем отмечается, что переговоры должны проводиться с целью выработки общего понимания потенциальных последствий и определения практических шагов, которые минимизируют риски, как через двусторонние, так и многосторонние механизмы.

"Страны могут искать пути сотрудничества на международном уровне для совершенствования систем раннего предупреждения, в том числе посредством сотрудничества между военными, чтобы снизить вероятность ложного предупреждения, спровоцированного кибератакой", - отмечается в документе.

EASLG выразила убеждение, что угрозы кибератак системам ядерного оружия "требуют глобального ответа".

"Снижение и регулирование рисками кибератак на системы ядерного оружия представляет собой экзистенциальный общий интерес для всех народов. Правительства несут общую ответственность за совместную работу над рисками. Двусторонний и многосторонний диалог со странами, обладающими и не обладающими ядерным оружием, с первоочередным приоритетом для США-России и США-Китая, имеет решающее значение", - отмечается в документе.

15.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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