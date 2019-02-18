В "Ростехе" рассказали о заинтересованности Индии в покупке Су-57

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Индия проявляет большой интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57, сообщил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов.

Он отметил, что командованию индийских ВВС Индии в рамках стратегического планирования предстоит решить ряд вопросов. В частности, насколько Су-57 вписывается в их общую концепцию боевого применения.

"На что сделать ставку и потратить деньги — на приобретение нескольких экземпляров машин нового поколения, или на существенное наращивание количества хорошо знакомых индийским летчикам надежным Су-30МКИ, к тому же выпускаемым по российской лицензии в Индии?" — сказал собеседник агентства.

Кладов подчеркнул, что российская сторона готова "как к продолжению поставок самолетов поколения 4+ и 4++, так и работе по программе пятого поколения".

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первая серийная партия из 12 машин должна поступить в ВКС России в этом году.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.