Спуск на воду головной НАПЛ класса "Тип-218SG" для ВМС Сингапура состоится 18 февраля

Церемония спуска на воду и "крещения" первой построенной для Египта дизель-электрической подводной лодки S 41 проекта 209/1400Mod на верфи Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), входящей в состав германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Киль, 10.12.2015.

ЦАМТО, 15 февраля. По информации военного ведомства Сингапура, министр обороны Нг Энг Хен 18 февраля на предприятии ThyssenKrupp Marine System в Киле примет участие в церемонии спуска на воду первой из четырех заказанных для ВМС этой страны НАПЛ класса "Тип-218SG".

Министр посетит Германию в период с 15 по 18 февраля. До церемонии глава оборонного ведомства примет участие в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности и выступит на круглом столе на тему разрешения конфликтов в Южно-Китайском море.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года Министерство обороны Сингапура заключило с ThyssenKrupp Marine Systems контракт на поставку первой пары НАПЛ класса "Тип-218SG", которые должны быть поставлены ВМС страны в 2021 и 2022 году. Стоимость поставки и другие детали контракта не разглашались. В настоящее время постройка подлодок ведется на предприятии TKMS в Киле.

В мае 2107 года в ходе выставки IMDEX-2017 Министерство обороны Сингапура подписали с TKMS контракт на постройку в Германии двух дополнительных НАПЛ класса "Тип-218SG". Соглашение также включает обучение экипажей в Германии и сопутствующее материально-техническое обеспечение. Вторая пара субмарин должна быть поставлена, начиная с 2024 года.

Церемония резки стали для постройки первых двух подводных лодок класса "Тип-218SG" состоялась 24 июня 2015 года. Резка стали для второй пары НАПЛ началась в январе 2018 года. Первые две НАПЛ "Тип-218SG" заменят устаревшие ДЭПЛ класса "Челленджер" (ранее "Сьермен"), построенные для ВМС Швеции в 1960-ые годы и приобретенные Сингапуром в середине 1990-ых годов.