Вице-президент ОАК по ВТС: Истребитель пятого поколения Су-57 может пойти на экспорт

Илья Тарасенко рассказал об участии МиГ-35 в индийском тендере и перспективах военно-технического сотрудничества со странами Азии

Есть ли будущее у проекта российско-индийского истребителя пятого поколения, стоит ли ожидать появления Су-57 на внешнем рынке и что предлагает Россия ради победы МиГ-35 в тендере на 110 легких истребителей рассказал в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Екатерине Мальцевой вице-президент ОАК по ВТС Илья Тарасенко.

- Илья Сергеевич, уже на следующей неделе в Бангалоре откроется AeroIndia-2019 - что ОАК покажет на этой выставке, какие самолеты вызывают наибольший интерес у партнеров?

- ОАК представит на выставке AeroIndia один из крупнейших выставочных стендов: на нем будут представлены наши ключевые проекты во всех сегментах. Сегодня наши индийские партнеры проявляют интерес к боевым истребителям МиГ-35, транспортным самолетам Ил-76 и Ил-112, а также нашей гражданской продукции, в частности самолету Ил-114, который мы также презентуем на этой выставке. Определенный интерес мы отмечаем и к нашему уникальному самолету-амфибии Бе-200.

- Какие-то переговоры уже запланированы?

- Мы планируем встречи с нашими давними партнерами со стороны правительства, министерства обороны и ВВС Индии, в ходе которых будет рассмотрен ряд вопросов, касающихся статуса наших совместных проектов. Также планируются встречи с коллегами из других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Будете обсуждать тендер на 110 легких истребителей, в котором участвует МиГ-35? На каком этапе сейчас переговоры?

- В апреле 2018 года Минобороны Индии разместило RFI (запрос на информацию - ИФ) на поставку более 100 самолетов для ВВС Индии в рамках тендера MMRCA 2.0. В ответ на запрос тендерного комитета был направлен официальный документ от Рособоронэкспорта на поставку многофункциональных авиационных комплексов МиГ-35.

В данный момент наши коллеги оценивают все поданные нами предложения. В 2019 году переговоры между российской и индийской стороной будут продолжены, в том числе в рамках участия корпорации "МиГ" в выставке AeroIndia-2019.

- С каким предложением выступает Россия - речь идет и о послепродажном обслуживании, обучении пилотов, локализации производства, передаче технологий? Планируется ли как-то модифицировать МиГ-35 под пожелания заказчика?

- С момента проведения первого тендера MMRCA многофункциональный авиационный комплекс МиГ-35 кардинально изменился, чтобы полностью соответствовать требованиям ВВС Индии. При этом мы готовы не только поставлять готовые самолеты, но и передать необходимые технологии и документацию партнерским предприятиям для производства этих истребителей на территории Индии.

В соответствии с современными мировыми стандартами ОАК оказывает комплексные услуги в сфере послепродажного обслуживания. Новая модель ППО подразумевает переход от системы оказания разрозненных услуг, предоставления конкретных запасных частей к обеспечению нормируемых показателей конечного результата: уровня исправности систем, уровня эксплуатационной надежности материальной части, полной стоимости владения системой вооружения и военной техники для заказчика, а также среднего времени простоя.

ОАК осуществляет лицензионное послепродажное обслуживание производимой авиационной техники. Модульный подход, заложенный в программах ППО, позволяет учитывать потребности заказчика при составлении контракта.

Кроме того, для осуществления сервисного обслуживания мы готовы в полном объеме использовать инфраструктуру заказчика. Это способствует созданию новых рабочих мест и вовлечению населения в реальный сектор экономики.

- С какими еще странами ведутся переговоры о поставке МиГ-35?

- Сегодня авиационные комплексы марки "МиГ" эксплуатируются более чем в 50 странах мира. Мы продвигаем на экспорт глубоко модернизированный авиационный комплекс МиГ-29 в модификации "М/М2", а также ведем работу по продвижению МиГ-35. Интерес к этим самолетам есть со стороны стран эксплуатантов МиГ-29 в Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

- Обсуждаются ли новые контракты с Мьянмой, например, по МиГ-29 или учебно-боевым Як-130? Когда может быть заключен контракт на поставку шести истребителей Су-30, договоренность о покупке которых была достигнута в ходе визита Шойгу в январе прошлого года?

- Мы не комментируем наши переговоры и предконтрактную работу. Однако можно сказать, что Мьянма является одним из давних покупателей российских вооружений и военной техники. Мы намерены поддерживать данный формат отношений и в будущем.

- Индийские СМИ сообщали о недовольстве эксплуатацией корабельных МиГ-29К - якобы командование ВМС намерено отказаться от их использования из-за претензий к планеру, двигателю, электронным системам самолёта, а также из-за проблем с их обслуживанием и ремонтом. Вы получали подобные негативные отзывы?

- Самолеты активно эксплуатируются Военно-морскими силами Индии, и до настоящего момента мы не получали от наших коллег официальных обращений в подобной формулировке. В процессе эксплуатации любая техника требует сервиса, ремонта, поддержки – это рабочий процесс, который мы решаем в рамках послепродажного обслуживания нашей техники и поставок необходимых комплектующих для нее.

Сегодня мы тесно сотрудничаем с индийской промышленностью для достижения наилучших результатов в части послепродажного обслуживания самолетов российского производства. ОАК будет выступать в качестве единственного контрактного центра в части обеспечения послепродажного обслуживания российской авиационной техники за рубежом. Это будет одной из наших главных стратегических задач на авиасалоне AeroIndia-2019, направленных на дальнейшее укрепление партнерских отношений с Индией.

- Россия и Индия еще могут вернуться к совместной разработке истребителя пятого поколения FGFA?

- С момента принятия первых решений и подписания соглашений прошло уже много времени, но Россия по-прежнему открыта для сотрудничества с Индией по этой программе.

- Есть ли планы вывести на внешний рынок российские истребители пятого поколения Су-57?

- Есть. Как я уже сказал ранее, мы открыты для сотрудничества по данному проекту на взаимовыгодных условиях.

- Каков сейчас общий портфель экспортных заказов ОАК?

- Мы не раскрываем эти цифры, так как раскрытие информации о портфеле экспортных заказов – это прерогатива государственного посредника – компании Рособоронэкспорт. Тем не менее, мы можем говорить о том, что предприятия ОАК готовы качественно и в срок выполнять все взятые на себя обязательства в части поставки и обслуживания авиационной техники нашего производства.