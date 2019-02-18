На Стамбульской военно-морской верфи спущен на воду разведывательный корабль для ВМС Турции

ЦАМТО, 15 февраля. По информации navaltoday.com, 9 февраля на Стамбульской военно-морской верфи состоялся спуск на воду учебно-испытательного судна, предназначенного для ВМС Турции. На мероприятии присутствовали президент Турции и представители Министерства обороны.

В ходе церемонии новый корабль получил наименование A-591 "Уфук" (Ufuk). Проект корабля разработан турецкой компанией STM, а Aselsan поставила системы боевого управления и контроля, электронные системы и учебно-испытательные системы.

На текущий момент полный спектр возложенных на судно задач не вполне ясен. По информации руководителя директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаила Демира, "Уфук" позволит ВМС Турции испытать новые национальные системы, одновременно осуществляя подготовку личного состава.

В то же время, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал корабль первым в стране "разведывательным корветом". Как заявил глава государства, корвет Уфук заполнит большой пробел, поскольку в современном мире разведка в целом и радиоэлектронная разведка в частности, приобрели жизненно важное значение. По его словам, "Уфук" станет "глазами и ушами Турции" на морях.

Длина судна составляет 99,5 м, ширина – 14,4 м, водоизмещение – 2400 т. Внешне "Уфук" напоминает корветы класса "Ада", может развивать скорость свыше 18 узлов и оснащен вертолетной площадкой, позволяющей принимать 10-тонные вертолеты. Ангар для их хранения на борту отсутствует. Автономность корабля – 45 суток.

Ожидается, что корабль будет передан ВМС Турции в июле 2020 года.