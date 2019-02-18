Войти
18.02.2019
Интерфакс-АВН

"Калашников" представит на "Армии-2019" новые модели боевых роботов

423
0
0
Робот "Нахлебник"
Робот "Нахлебник" рядом с роботом "Соратник".
Источник изображения: vpk-news.ru

Сочи. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Калашников" планирует продемонстрировать на форуме "Армия-2019" разработки в области боевой робототехники, сообщил "Интерфаксу" глава концерна Владимир Дмитриев.

"Все новое, что у нас есть, мы показываем на выставке "Армия". В этом году "Армия-2019" будет в июне, и там мы покажем какой-то шаг вперёд", - сказал В.Дмитриев, отвечая на вопрос о новых моделях боевых роботов, разрабатываемых концерном.

Известно о разработке "Калашниковым" боевого робота "Соратник". Он может использоваться в качестве машины для огневой поддержки, разведки, подвоза боеприпасов и топлива и эвакуации раненых.

При весе до 7 тонн он может развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой радиовидимости радиус действия машины составляет до 10 км.

Боевой модуль робота предусматривает установку различных видов вооружения, в частности, пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомет типа АГ-17А и 40-мм автоматический гранатомет.

Концерн испытывал "Соратника" в связке с пехотой и при низких температурах, однако в серию, как сообщалось, запускать его не планирует. При этом отработанные на нем конструкторские решения предполагается использовать при разработке других роботов.

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Соратник БГМ
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
Робот
Похожие новости
25.01.2019
Владимир Дмитриев: рынок стрелкового оружия США для нас сейчас закрыт
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
31.08.2017
Минобороны РФ: "Армия-2017" по всем показателям превзошла предыдущий форум в полтора раза
21.07.2017
США испугались интеллекта российских боевых "монстров"
09.09.2016
Новейший робот "Соратник" концерна "Калашников" показал на "Армии-2016" боевые возможности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:55
  • 4
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:52
  • 1
Как Россия и Китай будут воевать против Америки: главное — уничтожить спутники
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов