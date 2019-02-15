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15.02.2019
Российская газета

Пентагон потратит десятки миллионов на кибер-тренинги для солдат

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Источник изображения: rg.ru

30 миллионов долларов обойдется первая фаза проекта CyberWorx, направленного на подготовку американских военных в сфере кибербезопасности, сообщает Fifth Domain.

Эти средства пойдут на строительство учебных объектов при академии ВВС в штате Колорадо. В планах также строительство учебных полигонов. Пентагон озаботился поиском специалистов в сфере кибербезопасности - инструкторов и разработчиков тренингов.

Такая активность - следствие политики администрации Трампа, объявившей о планах США быть более агрессивными в киберпространстве и требующей большего количества хакеров. Однако эти заявления упираются в нехватку кадров, которые занимаются подготовкой американских солдат. Прежде подготовка военных происходила во время тренировочных операций, но эта тактика показала свою неэффективность.

- Сейчас обучение не может воспроизвести все условия, в которых придется оказаться бойцам во условиях оспариваемого кибер-пространства, - подчеркнула Дженнифер МакАрдл из Центра стратегических и бюджетных оценок США.


 Майя Бирюкова

14.02.2019
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принадлежат Российская газета
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