Патрушев не видит реальных шагов США по выводу своих войск из Афганистана

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Заявления США о выводе войск из Афганистана пока не реализуются на практике, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Что касается вывода натовского воинского контингента (из Афганистана - ИФ), то мы слышали подобные заявления от американских официальных лиц. Но в реальности они пока не реализуются", - заявил Н.Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда".

По его словам, США создают систему прямой зависимости Афганистана от американского вооружения и военной техники, чтобы закрепиться в стране на долгие годы.

"В целом же присутствие Вашингтона не просто дестабилизировало обстановку в Афганистане, а отбросило развитие страны на десятилетия", - сказал Н.Патрушев.

Ранее в четверг шеф Пентагона Патрик Шанахан заявил, что одностороннего сокращения американского контингента в Афганистане не произойдет, это будет делаться в координации с НАТО

"Не будет одностороннего сокращения войск в Афганистане, оно будет скоординированным. Мы будет работать вместе с нашими союзниками по НАТО", - привела слова шефа Пентагона миссия США при НАТО в своем микроблоге в Твиттере.

В конце прошлого года американские СМИ сообщали со ссылкой на источник в Белом доме, что воинский контингент США в Афганистане может быть сокращен приблизительно наполовину - до 7 тыс. военнослужащих.

В этом году появилась информация о том, что США и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ) ведут переговоры о выводе американских войск из Афганистана и о том, что уже имеется предварительный график вывода войск. Однако спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад опроверг эти сообщения.

"Талибан" выставляет требование об уходе из страны всех иностранных войск в качестве предварительного условия для начала мирных переговоров с правительством Афганистана.