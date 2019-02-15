Выход США из ДРСМД угрожает международной безопасности, провоцирует новую гонку вооружений - Патрушев
Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Решение США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Их решение о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности способно привести к серьезным последствиям для всей архитектуры международной безопасности и спровоцировать новую гонку вооружений", - сказал Н.Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда".
2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9M729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".
Россия отвергает обвинения США в нарушении ДРСМД. Москва заявила, что ответ на выход США из ДРСМД будет зеркальным, в частности, российская сторона приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.
Н.Патрушев также заявил, что односторонний выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе "является опасным примером нарушения международных договоренностей".
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются