Выход США из ДРСМД угрожает международной безопасности, провоцирует новую гонку вооружений - Патрушев

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Решение США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Их решение о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности способно привести к серьезным последствиям для всей архитектуры международной безопасности и спровоцировать новую гонку вооружений", - сказал Н.Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда".

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9M729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Россия отвергает обвинения США в нарушении ДРСМД. Москва заявила, что ответ на выход США из ДРСМД будет зеркальным, в частности, российская сторона приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Н.Патрушев также заявил, что односторонний выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе "является опасным примером нарушения международных договоренностей".