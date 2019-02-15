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15.02.2019
Интерфакс-АВН

Выход США из ДРСМД угрожает международной безопасности, провоцирует новую гонку вооружений - Патрушев

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Решение США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Их решение о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности способно привести к серьезным последствиям для всей архитектуры международной безопасности и спровоцировать новую гонку вооружений", - сказал Н.Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда".

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9M729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Россия отвергает обвинения США в нарушении ДРСМД. Москва заявила, что ответ на выход США из ДРСМД будет зеркальным, в частности, российская сторона приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Н.Патрушев также заявил, что односторонний выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе "является опасным примером нарушения международных договоренностей".

14.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
Россия
США
Продукция
9М729
Искандер
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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