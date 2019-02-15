Вопрос о новом подрядчике для строительства космодрома Восточный еще не решен - Борисов

Сочи. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Новый подрядчик для строительства космодрома Восточный пока не определён, заявил "Интерфаксу" в четверг вице-премьер Юрий Борисов.

"Нет ещё", - сказал Ю.Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что подрядчик должен быть определён в соответствии с планом строительства, чтобы в 2023 году осуществить запуск перспективной ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты в 2028 году.

"Сроки понятны конечные, когда мы должны закончить по плану первый и второй этап Восточного, чтобы осуществить запуски", - пояснил вице-премьер.