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15.02.2019
Интерфакс-АВН

Вопрос о новом подрядчике для строительства космодрома Восточный еще не решен - Борисов

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Владислав Шатило / РБК

Сочи. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Новый подрядчик для строительства космодрома Восточный пока не определён, заявил "Интерфаксу" в четверг вице-премьер Юрий Борисов.

"Нет ещё", - сказал Ю.Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что подрядчик должен быть определён в соответствии с планом строительства, чтобы в 2023 году осуществить запуск перспективной ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты в 2028 году.

"Сроки понятны конечные, когда мы должны закончить по плану первый и второй этап Восточного, чтобы осуществить запуски", - пояснил вице-премьер.

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз-5 РН
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