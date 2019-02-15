"Вертолеты России" начали сертификацию Ми-171А2 в Бразилии

ЦАМТО, 14 февраля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) и Росавиация передали национальному гражданскому авиационному агентству Бразилии (ANAC) эксплуатационно-техническую документацию на вертолет Ми-171А2.

На основе полученной заявки бразильским авиационным властям предстоит решить вопрос о сертификации вертолета на местном рынке.

"Бразилия – наш давний партнер и одна из ключевых стран в Южной Америке для продвижения российской вертолетной продукции. Более 10 лет в стране успешно эксплуатируются вертолеты Ми-171А1 и, я уверен, новому вертолету вскоре также представится возможность заслужить положительную репутацию. Сейчас сертификационный орган Бразилии обрабатывает полученную документацию на Ми-171А2. Учитывая опыт сертификации вертолетов Ми-171А1, думаю, что этот вопрос будет решен в короткие сроки", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Учитывая высокую потребность Бразилии в многоцелевых вертолетах среднего класса, мы выводим на местный рынок новую машину – современную, вместительную и надежную. Вертолет Ми-171А2 обеспечивает высокую дальность полета, что актуально для страны, где машины активно эксплуатируются в труднодоступных районах. Одновременно в рамках международного партнерства мы намерены развивать послепродажное сервисное обслуживание, которое гарантирует максимальный эксплуатационный ресурс и является необходимым условием безопасности полетов", – отметил директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

В 2005 году одобрение Сертификата типа в ANAC получил вертолет Ми-171А1, оптимизированный для требований европейских коммерческих операторов и авиационных правил FAR-29. Особое внимание при его разработке было уделено вопросам безопасности. В этом же году в Бразилию был поставлен первый вертолет Ми-171А1.

В 2010 году вертолет Ми-171А1, представленный компанией-оператором Аtlas Taxi Aereo, по совокупности положительных характеристик и соотношению цена/качество одержал победу в тендере бразильской государственной нефтегазодобывающей компании Petrobras на право выполнения авиационных работ в бассейне реки Амазонки.

По заказу бразильской компании на новый вертолет Ми-171А1 впервые была установлена система T-HUMS (бортовая система контроля и диагностики). Она обеспечивает автоматический мониторинг большого спектра узлов в режиме реального времени, значительно повышая безопасность полета. Использование системы T-HUMS предусматривает также возможность перехода к техническому обслуживанию "по состоянию", а не по регламенту, что может значительно снизить финансовые затраты компании-оператора и повысить эффективность вертолетного бизнеса.

Вертолеты Ми-171А1, используемые компанией Аtlas Taxi Aereo в тяжелых природных условиях для обеспечения буровых работ компании Petrobras во влажных лесах Бразилии, проявили себя с наилучшей стороны. За год интенсивной эксплуатации один вертолет, например, налетал более 1 тыс. часов (в среднем по 120 час. в месяц), переместив около 600 тонн грузов, – преимущественно бурового оборудования на внешней подвеске.

На базе этого вертолета был разработан вертолет Ми-171А2 – результат глубокой модернизации вертолетов семейства Ми-8/17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/17 является новая несущая система. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. В августе 2017 года вертолет получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории "А", предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам, цитирует АвиаПорт.Ru. пресс-релиз АО "Вертолеты России".