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15.02.2019
Интерфакс-АВН

Комплекс мониторинга ионосферы для улучшения связи в коротковолновом диапазоне создадут в Сибири

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Максим Кузюк
Максим Кузюк.
Источник изображения: © Пресс-служба концерна "РТИ"

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Наземно-космический экспериментальный комплекс мониторинга ионосферы создадут в "РТИ", сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

"Группа компаний "РТИ" и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН) планируют создать Наземно-космический экспериментальный комплекс мониторинга ионосферы в интересах повышения эффективности работы радиотехнических средств КВ-диапазона радиолокации и радиосвязи", - сказали в пресс-службе.

Необходимость создания комплекса обусловлена природной активностью ионосферы в северных регионах России, из-за чего происходят непрогнозируемые потери связи с авиацией и с инфраструктурой, эксплуатирующей Северный морской путь, а также снижается способность к обнаружению объектов у радиолокационных станций на этом направлении.

Генеральный директор "РТИ" Максим Кузюк заявил, что научно-технические компетенции, наработанные в "РТИ", позволяют реализовать экспериментальный проект, который даст ответы на важнейшие научные вопросы о причинах изменения ионосферы и ее корреляции со вспышками на Солнце.

"Полученные данные позволят прогнозировать изменения ионосферы и предупреждать их последствия, а также снизят риски финансовых и человеческих потерь на северном стратегическом направлении", - сказал М.Кузюк, слова которого приводит пресс-служба.

В холдинге отмечают, что "РТИ им. академика А.Л.Минца" Александра Осипова в случае заинтересованности в проекте потенциальных заказчиков, сможет выйти на получение данных в течение двух лет.

Также проект по исследованию ионосферы откроет России доступ к данным международных научных исследований ионосферы.

14.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
РТИ им. Минца
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