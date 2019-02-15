Войти
15.02.2019
Интерфакс-АВН

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и РАН будут совместно работать над созданием инновационной продукции - соглашение

275
0
+1
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и РАН на полях Российского инвестиционного форума в Сочи заключили в четверг соглашение в интересах развития перспективных технологий для создания конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения.

"В рамках соглашения стороны намерены координировать свои фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования, расширять использование имеющихся научных и научно-технических результатов", - сказано в сообщении пресс-службы концерна.

Сотрудничество налаживается "для создания опережающего задела, развития перспективных технологий и производства конкурентоспособной инновационной продукции гражданского и двойного назначения", информирует концерн.

Со стороны АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" документ подписал генеральный директор Ян Новиков, со стороны Российской академии наук - президент РАН Александр Сергеев. Соглашение заключено сроком на пять лет.

Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место в рейтинге "ТОП-100" американского специализированного еженедельника Defense News. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Алмаз-Антей
Похожие новости
07.08.2014
Восемь российских компаний вошли в рейтинг крупнейших оборонщиков
02.09.2013
Никакой политики — чистые авансы
19.02.2013
Вне конкуренции
16.09.2011
Эксперты советуют России ответить на новый успех американской ПРО военно-космической системой
11.04.2011
Девять организаций российского ОПК представят на "ЛААД-2011" информацию о более чем 300 наименованиях ПВН
20.02.2007
"Фаворит" против "Патриота"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.02 07:43
  • 1
Утвержден окончательный облик перспективного авиакомплекса дальней авиации - источники
  • 15.02 07:22
  • 8
Уничтожаем танки оригинальным способом.
  • 15.02 06:43
  • 27
Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
  • 15.02 06:41
  • 1
Китай в 2019 году проведет испытание новейших самолетов COMAC C919
  • 15.02 04:28
  • 21
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 15.02 01:14
  • 2
Stealth Rules: One Expert Thinks the Air Force Should Avoid the F-15X
  • 15.02 01:11
  • 33
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 14.02 23:48
  • 6
В Сети опубликовали изображение нового берегового ракетного комплекса
  • 14.02 23:01
  • 3
Ведущие вузы получат 10 миллиардов на повышение конкурентоспособности
  • 14.02 22:10
  • 4
Авиашлемы. Виртуальная реальность в настоящем бою
  • 14.02 21:09
  • 35
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
  • 14.02 20:42
  • 24
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 14.02 20:32
  • 72
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 14.02 17:23
  • 8
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 14.02 17:17
  • 46
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs