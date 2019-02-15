Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и РАН будут совместно работать над созданием инновационной продукции - соглашение

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и РАН на полях Российского инвестиционного форума в Сочи заключили в четверг соглашение в интересах развития перспективных технологий для создания конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения.

"В рамках соглашения стороны намерены координировать свои фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования, расширять использование имеющихся научных и научно-технических результатов", - сказано в сообщении пресс-службы концерна.

Сотрудничество налаживается "для создания опережающего задела, развития перспективных технологий и производства конкурентоспособной инновационной продукции гражданского и двойного назначения", информирует концерн.

Со стороны АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" документ подписал генеральный директор Ян Новиков, со стороны Российской академии наук - президент РАН Александр Сергеев. Соглашение заключено сроком на пять лет.

Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место в рейтинге "ТОП-100" американского специализированного еженедельника Defense News. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.