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15.02.2019
Интерфакс-АВН

В МИД России назвали "недобросовестной фантазией" сообщения о признании РФ вины за сбитый "Боинг"

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MH-17. Кусок обшивки носовой части малазийского B-777.
Кусок обшивки носовой части малазийского B-777, - кабина пилотов, левый борт. На представленном фото, из левого верхнего угла к середине фотографии, виден ряд из пяти однотипных отверстий находящихся приблизительно на одной линии. Представляется, что подобная картина повреждений более характерна для автоматического ствольного оружия, а не для осколков БЧ ракет В-В или З-В летящих хаотично.
Источник изображения: http://de.sott.net/

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Сообщения о том, что Россия готова обсуждать вопрос о компенсации и признании вины за гибель малайзийского "Боинга" - фейк, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия дала свое согласие на проведение таких консультаций только, когда Гаага и Канберра официально в дипломатической ноте подтвердили готовность обсуждать в ходе них весь комплекс вопросов, связанных с расследованием по делу сбитого "Боинга". В том числе вопрос об ответственности государства, в воздушном пространстве которого произошла катастрофа, а также использование данных, передававшихся Россией совместной следственной группой", - сказал она на брифинге.

Она подчеркнула, что речь идет о документально оформленной переписке и изъявленном согласии Нидерландов и Австралии.

"Вольное толкование заявлений МИД РФ, якобы Россия, дав согласие на консультации, демонстрирует готовность признать ответственность в вопросе о малайзийском "Боинге" - это просто фантазия, не добросовестная. Это же касается размышлений о возможности обсуждения на консультациях некоей компенсации в качестве опять же некоего искупления вины. Это - фейки", - подчеркнула М.Захарова.

11 февраля М.Захарова заявила, что что началась подготовка к трехсторонним консультациям с Австралией и Нидерландами по тематике гибели малайзийского "Боинга" на востоке Украины.

Ранее западные СМИ сообщали, что Нидерланды надеются в скором времени приступить к официальным переговорам с Россией по вопросу ответственности за крушение рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году. "Мы контактируем с Россией по вопросу национальной ответственности через дипломатические каналы. Мы все больше уверены в том, что мы в скором времени приступим к переговорам", - заявили в МИД Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в свою очередь заявил, что дипломатические контакты с Россией, направленные на инициирование формальных переговоров, проходят в "позитивной атмосфере". "Происходят дипломатические контакты, направленные на то, чтобы узнать, возможно ли начать официальные переговоры о национальной ответственности за крушение MH17", - заявил С.Блок.

"Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Россия отвергает утверждения о причастности к крушению авиалайнера.

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Австpалия
Малайзия
Нидерланды
Россия
Украина
Компании
Boeing
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