Специалисты войск РХБ защиты ВВО получили современный контрольно-распределительный подвижный пункт

ЦАМТО, 14 февраля. В отдельное соединение войск РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированное в Приморском крае, поступил современный контрольно-распределительный подвижный пункт КРПП-2 на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ.

Поступившая техника предназначена для управления проведением специальной обработки вооружения и техники.

Современное оборудование позволяет значительно оптимизировать процесс определения необходимости и способы проведения обработки.

Помимо этого, КРПП-2 выполняет функции по дозиметрическому контролю техники, вернувшейся после выполнения специальных задач в зараженной зоне.

Специалисты войск РХБ защиты с применением нового пункта смогут также проводить РХБ разведку, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.