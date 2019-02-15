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15.02.2019
ЦАМТО

Специалисты войск РХБ защиты ВВО получили современный контрольно-распределительный подвижный пункт

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Войска РХБЗ
Войска РХБЗ.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ЦАМТО, 14 февраля. В отдельное соединение войск РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированное в Приморском крае, поступил современный контрольно-распределительный подвижный пункт КРПП-2 на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ.

Поступившая техника предназначена для управления проведением специальной обработки вооружения и техники.

Современное оборудование позволяет значительно оптимизировать процесс определения необходимости и способы проведения обработки.

Помимо этого, КРПП-2 выполняет функции по дозиметрическому контролю техники, вернувшейся после выполнения специальных задач в зараженной зоне.

Специалисты войск РХБ защиты с применением нового пункта смогут также проводить РХБ разведку, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

14.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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