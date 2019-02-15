За пять лет поисково-спасательные силы ВМФ пополнились 15 катерами проектов 23370 и 23370М

ЦАМТО, 14 февраля. Поисково-спасательные силы ВМФ России за пять лет пополнились серией из 15 многофункциональных модульных катеров-катамаранов поисково-спасательного обеспечения проектов 23370 и 23370М.

Катера были построены на подмосковном предприятии "КАМПО" в рамках выполнения кораблестроительной программы.

В настоящее время для ВМФ развернуто серийное производство очередной модификации катеров этого проекта, предназначенной для выполнения гидрографических задач. Речь идет о гидрографических катерах 23370Г.

Модульные катера проекта 23370 и 23370М предназначены для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах и в прибрежных районах, в том числе для обеспечения водолазных спусков на глубину до 45 м.

Многофункциональные модульные поисково-спасательные катера проекта 23370М разработаны в развитие проекта 23370, по сравнению с которым обладают увеличенной скоростью полного хода, улучшенной мореходностью, условиями обитаемости и возможностью размещения дополнительного спецперсонала, а также усовершенствованным водолазным комплексом. Наряду с этим, катера оснащены более эффективным комплексом средств пожаротушения с увеличенной производительностью и значительно расширенной номенклатурой переносных средств.Модернизированные катера-катамараны имеют большее водоизмещение (140 тонн против 120 тонн у модификации проекта 23370), большую габаритную длину (24,2 м против 20 м) и более высокую скорость максимального хода – до 13 узлов.

На катерах проекта 23370М установлен усовершенствованный контейнерный водолазный комплекс КВК 23370М. Водолазный комплекс состоит из двух съемных контейнерных модулей на базе 20- и 10-футовых контейнеров.

Также катер проекта 23370М оснащен барокамерой БКД-120Т производства АО "Тетис Про", на борту оборудованы пост управления водолазными спусками и пост управления барокамерой. В составе водолазного комплекса используется универсальное водолазное снаряжение СВУ-5-1 и СВУ-5-2 производства российского предприятия АО "КАМПО".

Катер может оснащаться широким спектром средств выполнения подводных работ, в том числе телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом "Марлин-350".

В качестве грузоподъемного оборудования на катере проекта 23370М установлен гидравлический кран-манипулятор с максимальной грузоподъемностью до трех тонн, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.