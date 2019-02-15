Войти
15.02.2019
ЦАМТО

МНО Польши подписало контракт на поставку РСЗО M-142 HIMARS

267
0
0
Источник изображения: Фото: wp.mil.pl

ЦАМТО, 14 февраля. Министр обороны Польши Мариуш Блащак в присутствии президента страны Анджея Дуды и вице-президента США Майкла Пенса подписал контракт на покупку для СВ Польши дивизионного огневого модуля "Хомар" на базе РСЗО M-142 HIMARS.

Как сообщило Министерство национальной обороны Польши, мероприятие состоялось в Варшаве 13 февраля.

Как заявил в ходе церемонии президент Польши, закупки нового оружия для Вооруженных сил страны будут продолжены. На очереди вертолеты, транспортные самолеты и истребители.

Стоимость соглашения на поставку РСЗО в рамках программы "Иностранные военные продажи" составляет 414 млн. долл. (1,5 млрд. злотых). В комплект закупки войдут 20 пусковых установок M-142 HIMARS (18 боевых для оснащения дивизиона и 2 учебные для учебного центра в Торуни), управляемые реактивные снаряды GMLRS, ОТР ATACMS, а также учебные боеприпасы LCRR. Контракт также включает логистическую поддержку и услуги обучения. Кроме того, дивизион получит командирские машины, машины пополнения боезапаса, БРЭМ.

Первый дивизион будет приобретен в конфигурации, максимально приближенной к применяемой подразделениями СВ США. Поставка компонентов системы будет осуществляться до 2023 года.

РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) будут применяться для поражения важных целей в тактической и оперативной глубине территории противника, включая военные объекты, центры управления и материального обеспечения, позиции ПВО и артиллерии. Наряду с поставкой самоходных гаубиц "Краб" и самоходных минометов "Рак", поставка новых РСЗО является элементом программы модернизации Ракетных войск и артиллерии СВ Польши.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Польши инициировало программу разработки новой РСЗО для СВ страны в 2002 году. НИОКР в рамках проекта WR-300 "Хомар" начались в 2007 году. Первоначально предполагалось принять на вооружение систему, оснащенную РС с дальностью пуска 60 км и ОТР с дальностью стрельбы 150-300 км.

В июле 2017 года Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), назначенная основным подрядчиком проекта, выбрала партнером для его реализации американскую Lockheed Martin, предложившую решение на базе РСЗО HIMARS, РС GMLRS с унитарной M31A1 и альтернативной M30A1 боевыми частями и максимальной дальностью стрельбы 70-85 км, а также ОТР ATACMS.

Тем не менее, в июле 2018 года МНО Польши объявило о намерении отказаться от программы разработки РСЗО и приступить к прямым переговорам об их покупке в США. Объявленной причиной отказа от ранее принятой формы приобретения стали чрезмерно высокие финансовые запросы потенциальных подрядчиков, в том числе иностранных, превышающие объем средств, которые министерство выделило на эти цели на момент запуска проекта в начале 2015 года, а также намерение получить новые системы в кратчайший срок. Как заявлено, выбранная форма закупки РСЗО в рамках программы FMS позволит получить первый дивизионный огневой модуль быстро и в рамках выделенных на эти цели средств.

В ноябре 2018 года Государственный департамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 20 пусковых установок РСЗО M142 HIMARS, 36 контейнеров с управляемыми реактивными боеприпасами M31A1 GMLRS с унитарной боевой частью, 9 контейнеров с управляемыми реактивными боеприпасами M30A1 GMLRS с альтернативной боевой частью, 30 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS) с унитарной фугасной боевой частью, другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость поставки может составить 655 млн. долл.

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Военные учения
Похожие новости
14.09.2018
Как ожидается, Польша на следующей неделе объявит о покупке в США 56 РСЗО HIMARS
13.12.2017
Польша укрепляет систему ПРО. Будет ли Белоруссия действовать симметрично?
01.12.2017
США одобрили продажу Польше компонентов РСЗО HIMARS – DSCA
30.11.2017
США планируют поставить Польше ракеты комплекса HIMARS
21.08.2017
Румыния приобретет американские ракетные системы HIMARS и ракеты ATACMS
10.07.2017
Lockheed Martin выбрана в качестве подрядчика в польской программе Homar
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.02 07:43
  • 1
Утвержден окончательный облик перспективного авиакомплекса дальней авиации - источники
  • 15.02 07:22
  • 8
Уничтожаем танки оригинальным способом.
  • 15.02 06:43
  • 27
Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
  • 15.02 06:41
  • 1
Китай в 2019 году проведет испытание новейших самолетов COMAC C919
  • 15.02 04:28
  • 21
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 15.02 01:14
  • 2
Stealth Rules: One Expert Thinks the Air Force Should Avoid the F-15X
  • 15.02 01:11
  • 33
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 14.02 23:48
  • 6
В Сети опубликовали изображение нового берегового ракетного комплекса
  • 14.02 23:01
  • 3
Ведущие вузы получат 10 миллиардов на повышение конкурентоспособности
  • 14.02 22:10
  • 4
Авиашлемы. Виртуальная реальность в настоящем бою
  • 14.02 21:09
  • 35
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
  • 14.02 20:42
  • 24
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 14.02 20:32
  • 72
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 14.02 17:23
  • 8
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 14.02 17:17
  • 46
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs