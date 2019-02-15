МНО Польши подписало контракт на поставку РСЗО M-142 HIMARS

ЦАМТО, 14 февраля. Министр обороны Польши Мариуш Блащак в присутствии президента страны Анджея Дуды и вице-президента США Майкла Пенса подписал контракт на покупку для СВ Польши дивизионного огневого модуля "Хомар" на базе РСЗО M-142 HIMARS.

Как сообщило Министерство национальной обороны Польши, мероприятие состоялось в Варшаве 13 февраля.

Как заявил в ходе церемонии президент Польши, закупки нового оружия для Вооруженных сил страны будут продолжены. На очереди вертолеты, транспортные самолеты и истребители.

Стоимость соглашения на поставку РСЗО в рамках программы "Иностранные военные продажи" составляет 414 млн. долл. (1,5 млрд. злотых). В комплект закупки войдут 20 пусковых установок M-142 HIMARS (18 боевых для оснащения дивизиона и 2 учебные для учебного центра в Торуни), управляемые реактивные снаряды GMLRS, ОТР ATACMS, а также учебные боеприпасы LCRR. Контракт также включает логистическую поддержку и услуги обучения. Кроме того, дивизион получит командирские машины, машины пополнения боезапаса, БРЭМ.

Первый дивизион будет приобретен в конфигурации, максимально приближенной к применяемой подразделениями СВ США. Поставка компонентов системы будет осуществляться до 2023 года.

РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) будут применяться для поражения важных целей в тактической и оперативной глубине территории противника, включая военные объекты, центры управления и материального обеспечения, позиции ПВО и артиллерии. Наряду с поставкой самоходных гаубиц "Краб" и самоходных минометов "Рак", поставка новых РСЗО является элементом программы модернизации Ракетных войск и артиллерии СВ Польши.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Польши инициировало программу разработки новой РСЗО для СВ страны в 2002 году. НИОКР в рамках проекта WR-300 "Хомар" начались в 2007 году. Первоначально предполагалось принять на вооружение систему, оснащенную РС с дальностью пуска 60 км и ОТР с дальностью стрельбы 150-300 км.

В июле 2017 года Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), назначенная основным подрядчиком проекта, выбрала партнером для его реализации американскую Lockheed Martin, предложившую решение на базе РСЗО HIMARS, РС GMLRS с унитарной M31A1 и альтернативной M30A1 боевыми частями и максимальной дальностью стрельбы 70-85 км, а также ОТР ATACMS.

Тем не менее, в июле 2018 года МНО Польши объявило о намерении отказаться от программы разработки РСЗО и приступить к прямым переговорам об их покупке в США. Объявленной причиной отказа от ранее принятой формы приобретения стали чрезмерно высокие финансовые запросы потенциальных подрядчиков, в том числе иностранных, превышающие объем средств, которые министерство выделило на эти цели на момент запуска проекта в начале 2015 года, а также намерение получить новые системы в кратчайший срок. Как заявлено, выбранная форма закупки РСЗО в рамках программы FMS позволит получить первый дивизионный огневой модуль быстро и в рамках выделенных на эти цели средств.

В ноябре 2018 года Государственный департамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 20 пусковых установок РСЗО M142 HIMARS, 36 контейнеров с управляемыми реактивными боеприпасами M31A1 GMLRS с унитарной боевой частью, 9 контейнеров с управляемыми реактивными боеприпасами M30A1 GMLRS с альтернативной боевой частью, 30 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS) с унитарной фугасной боевой частью, другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость поставки может составить 655 млн. долл.