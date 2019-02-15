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15.02.2019
ТАСС

Музею космической техники РКК "Энергия" присвоили имя бывшего главы корпорации Вачнадзе

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Самолет Ан-225 "Мрия" с космическим кораблем "Буран" на внешней подвеске
Самолет Ан-225 "Мрия" с космическим кораблем "Буран" на внешней подвеске.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Костин

В музее посетители могут увидеть первые советские баллистические и межконтинентальные ракеты, орбитальную станцию "Салют", корабли "Союз" и "Прогресс", а также комплексы "Мир" и "Энергия-Буран"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Музей космической техники, расположенный на территории ракетно-космической корпорации "Энергия", будет носить имя конструктора Вахтанга Вачнадзе. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе корпорации.

"Центру развития технологий и подготовки кадров ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия" присвоено имя легендарного Вахтанга Дмитриевича Вачнадзе, посвятившего жизнь отечественной космонавтике. Теперь музей, где собраны уникальные образцы космической техники, будет носить имя своего создателя", - говорится в сообщении.

Вачнадзе в 1956 году возглавил цех, на котором изготавливались двигатели первых ракет. В 1977 по 1991 годы он занимал должность генерального директора "Энергии". Конструктор принимал участие в создании первых советских автоматических космических станций и спутников, космических пилотируемых кораблей "Восток", "Восход" и "Союз", орбитальных станций "Салют" и "Мир", космических разгонных блоков Д и ДМ, грузовых кораблей "Прогресс". Главным делом жизни Вачнадзе стало создание многоразовой космической системы "Энергия-Буран".

"Центр развития технологий и подготовки кадров ЗАО "ЗЭМ", где представлены экспонаты, которым позавидуют мировые музеи космонавтики, - любимое детище Вахтанга Дмитриевича. Он задумал и создал его с нуля, посвятив этому последние десять лет своей жизни. В старом заводском цехе, где шла сборка первых отечественных ракет, Вахтанг Дмитриевич собрал редчайшие образцы космической техники", - отметили в пресс-службе.

В музее можно увидеть первые советские баллистические и межконтинентальные ракеты, орбитальную станцию "Салют", корабли "Союз" и "Прогресс", комплексы "Мир" и "Энергия-Буран".

14.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Буран ОК
Компании
Энергия РКК
Проекты
Прогресс ТГК
Салют ОрС
Союз ПКК
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