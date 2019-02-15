Военные ВВО до июля 2019 года получат более 5 млрд рублей субсидий на жилье

ХАБАРОВСК, 14 фев — РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей выделено из федерального бюджета для обеспечения военнослужащих Восточного военного округа жилищными субсидиями в первой половине 2019 года, сообщает пресс-служба округа в четверг.

"Для обеспечения военнослужащих ВВО жилищной субсидией на приобретение или строительство постоянных жилых помещений на первое полугодие 2019 года из Федерального бюджета выделено более 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2016 года основной формой жилищного обеспечения стала жилищная субсидия, внедренная в 2014 году. Всего для предоставления военнослужащим жилищной субсидии за 2014-2018 годы Минобороны выделило более 47,4 миллиарда рублей, жилищные субсидии выплачены 8,1 тысячи военнослужащих округа.

Уточняется, что в 2018 году жилищная субсидия предоставлена 654 военнослужащим. Средняя сумма жилищной субсидии составляет 6,7 миллиона рублей.