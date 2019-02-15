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15.02.2019
Интерфакс-АВН

На учениях в Абхазии военнослужащие РЭБ ЮВО обеспечили прикрытие от атак беспилотников условного противника

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Военнослужащие в автомобиле комплекса РЭБ Дзюдоист. Архивное фото
Военнослужащие в автомобиле комплекса РЭБ Дзюдоист. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали прикрытие важных объектов от воздушных атак беспилотников условного противника, говорится в сообщении пресс-службы округа, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

"По сигналу тревоги личный состав экипировался и на штатной технике совершил марши в назначенные районы. Прибыв на полигоны, специалисты выполнили нормативы по развертыванию комплексов и станций РЭБ. С использованием современных комплексов "Житель" и "Красуха" военнослужащие выполнили задачи по радиоразведке электронных технических средств условного противника на расстояниях до 50 км", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в ходе учений "расчеты машин постановки помех "Лава" на автомобилях УАЗ "Патриот" провели анализ сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи дронов условного противника".

"Оперативно было нарушено управление беспилотниками и блокирована передача полученных ими данных. Все летательные аппараты противника были принудительно посажены на землю", - сообщили в пресс-службе округа, отметив, что военнослужащие также отразили атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Всего в единой тренировке подразделений РЭБ приняли участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 единиц специальной военной техники.

14.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Абхазия
Россия
Продукция
Красуха-4
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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