На учениях в Абхазии военнослужащие РЭБ ЮВО обеспечили прикрытие от атак беспилотников условного противника

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали прикрытие важных объектов от воздушных атак беспилотников условного противника, говорится в сообщении пресс-службы округа, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

"По сигналу тревоги личный состав экипировался и на штатной технике совершил марши в назначенные районы. Прибыв на полигоны, специалисты выполнили нормативы по развертыванию комплексов и станций РЭБ. С использованием современных комплексов "Житель" и "Красуха" военнослужащие выполнили задачи по радиоразведке электронных технических средств условного противника на расстояниях до 50 км", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в ходе учений "расчеты машин постановки помех "Лава" на автомобилях УАЗ "Патриот" провели анализ сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи дронов условного противника".

"Оперативно было нарушено управление беспилотниками и блокирована передача полученных ими данных. Все летательные аппараты противника были принудительно посажены на землю", - сообщили в пресс-службе округа, отметив, что военнослужащие также отразили атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Всего в единой тренировке подразделений РЭБ приняли участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 единиц специальной военной техники.