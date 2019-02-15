Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 будет передан ВМФ России в 2019 году

Как сообщил 12 февраля 2019 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург) в этом году передаст ВМФ России фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко в ходе посещения ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". На заднем плане находящийся на этапе заводских ходовых испытаний фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350. Санкт-Петербург, 12.02.2019 (с) Министерство обороны России

На флоте ждут в этом году фрегат "Адмирал Касатонов". Об этом заявил заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко в ходе рабочей поездки по оборонным предприятиям в Санкт-Петербурге.

"В текущем году мы ждем от корабелов передачу ВМФ первого серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Касатонов", который находится на завершающем этапе испытаний", - сказал Алексей Криворучко на предприятии "Северная верфь".

"В прошлом году успешно завершились испытания перспективного ЗРК "Полимент-Редут", который был основным сдерживающим фактором по этому проекту", - напомнил он.

Первые отечественные турбины, построенные в Рыбинске в рамках импортозамещения для строящихся фрегатов этого проекта уже готовы для отправки на "Северную верфь".

В ходе визита замминистра осмотрел эллинги и место закладки очередного фрегата проекта 22350, которые будут оснащены ракетами "Калибр", производственные мощности завода, проинспектировал ход выполнения заказов по строительству новых кораблей.

"Мы ожидаем до конца года передачу корвета проекта 20385 "Гремящий". В ближайшие дни он должен выйти на заводские ходовые испытания. Техническая готовность корабля почти 90%", - добавил Алексей Криворучко.

Генеральный директор "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Игорь Пономарев доложил заместителю Министра обороны о ходе выполнения гособоронзаказа, модернизации производственной базы под изготовление новых кораблей, о степени готовности строящихся кораблей - корвета "Гремящий", фрегата "Адмирал Касатонов", судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров".

Алексей Криворучко провел рабочее совещание, посвященное вопросам строительства перспективных кораблей дальней морской зоны.

"Не секрет, что в текущем программном периоде акцент сделан на строительстве кораблей, оснащенных высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами "Калибр". Будет развиваться стратегический ядерный флот, будут строиться многоцелевые подводные лодки, будет проводиться ремонт и модернизация кораблей дальней морской зоны - тяжелых атомных ракетных крейсеров "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий", - сказал замминистра.