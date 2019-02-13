Свысока не смотреть: небо над Каспием защитят новейшие радары

Каспийскую флотилию прикроют от атак с воздуха с помощью уникальной РЛС П-18РТ

Корабли Каспийской флотилии, выполняющие с недавнего времени задачи стратегической важности, будут надежно прикрыты от ударов с воздуха. Военное ведомство развернуло в регионе уникальную радиолокационную роту "Каспий", на вооружении которой стоят радары П-18РТ. Они способны обнаруживать цели на высоте от нескольких метров до десятков километров, а главное — в режиме реального времени наводить на цель самолеты и средства ПВО. По своим возможностям новая техника не уступает самолетам дальнего радиолокационного обнаружения.

Новейшие РЛС П-18РТ поступили на вооружение радиолокационной роты "Каспий", сообщили "Известиям" в Минобороны. Само подразделение было сформировано в конце прошлого года. Рота расположена в Каспийске и является ключевым элементом ПВО и ПРО кораблей и инфраструктуры флотилии. "Каспий" входит в состав радиотехнического полка 4-й армии ВВС и ПВО. Рота непрерывно сканирует небо в радиусе нескольких сотен километров и докладывает воздушную обстановку в штаб флотилии.

П-18РТ — новая модификация хорошо зарекомендовавшей себя радиолокационной станции метрового диапазона П-18. Она может в автоматическим режиме обнаруживать цель, измерять координаты, определять принадлежность объекта и брать его на сопровождение. Кроме того, станция может пеленговать постановщиков активных помех и передавать их координаты командованию. В состав комплекса входят аппаратная станция, машина с антенно-мачтовым устройством и станция питания. РЛС может эксплуатироваться при температуре от -40 до +50 градусов.

Радиолокационный щит

Каспийская флотилия включает самые современные ракетные корабли. В ее состав входят ракетные корабли проекта 11661К "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли проекта 21631 "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", ракетный катер проекта 12411 "Ступинец". С поздних советских времен флотилии уделялось второстепенное значение, однако все изменилось, когда на Каспий были направлены корабли-носители крылатых ракет "Калибр". Пуски этих ракет по объектам террористов в Сирии и их полет на всем его протяжении мог наблюдать в эфире весь мир. Москва наглядно показала, что может со своей территории достать своих врагов, находящихся практически в любой точке Ближнего Востока и Средней Азии.

Сейчас по периметру России выстраивается мощная система радиолокационных станций. Новая станция — одна из них, считает бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— Cтанция П-18 РТ — модернизированная, метрового диапазона для обнаружения высотных, скоростных и малоразмерных целей. Она нужна для усиления радиолокационного поля на юге России, на наших границах и над акваторией Каспийского моря, — рассказал "Известиям" Айтеч Бижев. — РЛС позволит обнаруживать любые объекты и определять их тактико-технические характеристики. В первую очередь РЛС будет работать в интересах 4-й армии ВВС и ПВО, расширив возможности по наведению истребительной авиации и обеспечения зенитно-ракетных войск нужной информацией.

Стратегическое море

Еще совсем недавно Каспийская флотилия оснащалась по остаточному принципу, и воздушную обстановку в регионе мониторили РЛС П-15, произведенные еще для Советской Армии, рассказал "Известиям" президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Он отметил, что пять прикаспийских государств достигли принципиальной договоренность не пускать в эту акваторию военные силы других стран.

— Для России юг становится сегодня зоной, где присутствуют локальные конфликты и терроризм. Поэтому мы усиливаем там свою военную мощь. С учетом того что кораблей не каспийских стран там не будет, Россия использует эту акваторию для решения стратегических задач. Мы видели, что с Каспийской флотилии наши небольшие корабли били "Калибрами" по террористическим объектам в Сирии. Роль этой "длинной руки" будет только усиливаться. А кроме того, не будем забывать, что Каспий находится относительно недалеко от Черного моря, в котором возрастает напряженность. Поэтому с укреплением военной мощи на Каспии будут усиливаться позиции России в Черном и Азовском морях.

В задачи потенциального противника входит и вероятное поражение российских кораблей, выполняющих стратегические задачи, добавил эксперт. Поэтому они нуждаются в надежной защите со всех сторон.

— Тем более на Каспии со временем будут нести службу не только малые корабли с "Калибрами", но, есть вероятность, что там появятся и более мощные средства. В том числе те, которые начали разрабатывать, после того как Россия перестала быть связанной обязательствами по договору РСМД, — отметил Леонид Ивашов.

"Известия" сообщали о том, что военное ведомство приняло принципиальное решение о создании в 2019 году воздушного поисково-спасательного отряда Каспийской флотилии. На его вооружение поступят вертолеты Ми-14ПС и реактивные самолеты-амфибии Бе-200. Воинская часть станет своеобразной испытательной площадкой для эксплуатации принципиально новой для флота спасательной техники — самолетов Бе-200 — и выработки оптимальной тактики морских поисково-спасательных операций.

Роман Крецул, Богдан Степовой, Алексей Рамм