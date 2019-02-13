Войти
13.02.2019
Известия.ru

Свысока не смотреть: небо над Каспием защитят новейшие радары

1090
1
+5
Радиолокационная станция П-18
Радиолокационная станция П-18.
Источник изображения: http://www.kbradar.by

Каспийскую флотилию прикроют от атак с воздуха с помощью уникальной РЛС П-18РТ

Корабли Каспийской флотилии, выполняющие с недавнего времени задачи стратегической важности, будут надежно прикрыты от ударов с воздуха. Военное ведомство развернуло в регионе уникальную радиолокационную роту "Каспий", на вооружении которой стоят радары П-18РТ. Они способны обнаруживать цели на высоте от нескольких метров до десятков километров, а главное — в режиме реального времени наводить на цель самолеты и средства ПВО. По своим возможностям новая техника не уступает самолетам дальнего радиолокационного обнаружения.

Новейшие РЛС П-18РТ поступили на вооружение радиолокационной роты "Каспий", сообщили "Известиям" в Минобороны. Само подразделение было сформировано в конце прошлого года. Рота расположена в Каспийске и является ключевым элементом ПВО и ПРО кораблей и инфраструктуры флотилии. "Каспий" входит в состав радиотехнического полка 4-й армии ВВС и ПВО. Рота непрерывно сканирует небо в радиусе нескольких сотен километров и докладывает воздушную обстановку в штаб флотилии.

П-18РТ — новая модификация хорошо зарекомендовавшей себя радиолокационной станции метрового диапазона П-18. Она может в автоматическим режиме обнаруживать цель, измерять координаты, определять принадлежность объекта и брать его на сопровождение. Кроме того, станция может пеленговать постановщиков активных помех и передавать их координаты командованию. В состав комплекса входят аппаратная станция, машина с антенно-мачтовым устройством и станция питания. РЛС может эксплуатироваться при температуре от -40 до +50 градусов.

Радиолокационный щит

Каспийская флотилия включает самые современные ракетные корабли. В ее состав входят ракетные корабли проекта 11661К "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли проекта 21631 "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", ракетный катер проекта 12411 "Ступинец". С поздних советских времен флотилии уделялось второстепенное значение, однако все изменилось, когда на Каспий были направлены корабли-носители крылатых ракет "Калибр". Пуски этих ракет по объектам террористов в Сирии и их полет на всем его протяжении мог наблюдать в эфире весь мир. Москва наглядно показала, что может со своей территории достать своих врагов, находящихся практически в любой точке Ближнего Востока и Средней Азии.

Сейчас по периметру России выстраивается мощная система радиолокационных станций. Новая станция — одна из них, считает бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— Cтанция П-18 РТ — модернизированная, метрового диапазона для обнаружения высотных, скоростных и малоразмерных целей. Она нужна для усиления радиолокационного поля на юге России, на наших границах и над акваторией Каспийского моря, — рассказал "Известиям" Айтеч Бижев. — РЛС позволит обнаруживать любые объекты и определять их тактико-технические характеристики. В первую очередь РЛС будет работать в интересах 4-й армии ВВС и ПВО, расширив возможности по наведению истребительной авиации и обеспечения зенитно-ракетных войск нужной информацией.

Стратегическое море

Еще совсем недавно Каспийская флотилия оснащалась по остаточному принципу, и воздушную обстановку в регионе мониторили РЛС П-15, произведенные еще для Советской Армии, рассказал "Известиям" президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Он отметил, что пять прикаспийских государств достигли принципиальной договоренность не пускать в эту акваторию военные силы других стран.

— Для России юг становится сегодня зоной, где присутствуют локальные конфликты и терроризм. Поэтому мы усиливаем там свою военную мощь. С учетом того что кораблей не каспийских стран там не будет, Россия использует эту акваторию для решения стратегических задач. Мы видели, что с Каспийской флотилии наши небольшие корабли били "Калибрами" по террористическим объектам в Сирии. Роль этой "длинной руки" будет только усиливаться. А кроме того, не будем забывать, что Каспий находится относительно недалеко от Черного моря, в котором возрастает напряженность. Поэтому с укреплением военной мощи на Каспии будут усиливаться позиции России в Черном и Азовском морях.

В задачи потенциального противника входит и вероятное поражение российских кораблей, выполняющих стратегические задачи, добавил эксперт. Поэтому они нуждаются в надежной защите со всех сторон.

— Тем более на Каспии со временем будут нести службу не только малые корабли с "Калибрами", но, есть вероятность, что там появятся и более мощные средства. В том числе те, которые начали разрабатывать, после того как Россия перестала быть связанной обязательствами по договору РСМД, — отметил Леонид Ивашов.

"Известия" сообщали о том, что военное ведомство приняло принципиальное решение о создании в 2019 году воздушного поисково-спасательного отряда Каспийской флотилии. На его вооружение поступят вертолеты Ми-14ПС и реактивные самолеты-амфибии Бе-200. Воинская часть станет своеобразной испытательной площадкой для эксплуатации принципиально новой для флота спасательной техники — самолетов Бе-200 — и выработки оптимальной тактики морских поисково-спасательных операций.


Роман Крецул, Богдан Степовой, Алексей Рамм

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Бе-200
Град Свияжск
Ми-14
П-18
Проекты
11661 Гепард
21631 Буян-М
Калибр КР
КФ
РСМД
Похожие новости
08.10.2018
Российское "калибростроение". Как ВМФ России положил конец гегемонии "Томагавка"
17.07.2018
Ракетный катер стратегического назначения
27.10.2016
"Они способны простреливать всю Европу": зачем зеленодольские "Буяны" прошли Ла-Манш?
31.08.2016
Разбор "Калибров"
17.11.2015
Новые малые ракетные корабли "Серпухов" и "Зеленый Дол" прошли заводские испытания
1 комментарий
№1
13.02.2019 15:27
На фотографии - белорусская модернизация , а РТ - от НИТЕЛа .А с ней непонятки - вроде как модернизация , а по факту от старого Терека осталось только название
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 23:26
  • 22
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 13.02 22:37
  • 6
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 13.02 22:02
  • 62
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 13.02 21:33
  • 70
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.02 21:32
  • 15
Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
  • 13.02 21:11
  • 1
Уничтожаем танки оригинальным способом.
  • 13.02 21:10
  • 27
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
  • 13.02 20:18
  • 1775
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 20:14
  • 40
Эксперты: комплекс "Авангард" неуязвим перед системой ПРО США
  • 13.02 20:05
  • 18
В РФ завершены государственные испытания корабельного зенитного комплекса "Полимент-Редут"
  • 13.02 19:36
  • 10
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 13.02 19:34
  • 23
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 13.02 19:27
  • 1
Плюс-минус "Рафали"
  • 13.02 19:19
  • 17
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 13.02 18:50
  • 1
Россия и Китай разрабатывают лазеры для уничтожения спутников США - Пентагон